322水資源日，全台水情告急，經濟部打算鑿井供應竹科等園區用水，不過環團也反對開挖地下水，KBI全球水資源基金經理人Matthew Sheldon(馬修 薛爾登)指出，氣候變遷日益嚴重，過去30年全球暖化問題嚴重，導致全球陷入嚴重乾旱現象，全球排名前五的風險中有四個與水和/或能源有關，水短缺問題不容小覷。

美債10年期殖利率大漲，引發市場通膨疑慮，水資源產業更是對通膨高敏感度，儘管受近期市場動態加劇，不過企業強勁獲利，加上水務公用事業比重高，使得水資源策略更能抵禦下檔風險佳。

近三個月來，水資源主題基金表現最佳分別為法巴水資源基金及及KBI全球水資源，均超過6%。KBI全球水資源基金經理人Matthew Sheldon(馬修 薛爾登)表示，嚴重乾旱不只影響民生問題，更將造成農業巨大損失，且水資源不足也會讓水力發電廠停擺。預計到2025年，全球66％的人口將面臨水資源短缺，根據世界銀行的數據，缺水可能影響經濟增長高達6％，發展中國家城市的水洩漏造成了50％的水損失。

Matthew Sheldon(馬修 薛爾登)也指出，科技股本益比過高，且近期中美議題再度升溫，水資源產業財報表現皆優於預期，過去平於表現高於MSCI世界指數18%，不過截至去年底KBI全球水資源基金相較於MSCI世界指數仍折價-13%，建議投資人不妨趁近期市場震盪之際，透過水資源基金，參與藍金商機。

(時報資訊)