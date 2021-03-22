需求轉強，支撐倫敦(LME)金屬多收揚；其中銅價小漲，主要受到需求上升和供應緊張的預期推動，儘管在中美外交官互相指責以及美國公債收益率迅速上升後，投資者仍持謹慎態度，指標期銅上漲0.2%。

分析師指出，銅價上月曾達2011年以來的最高水準，此後失去了動能，因目前存在太多的不確定性，但銅的基本面依然強勁，漲勢可能會恢復，但不會立即，市場持續關注上周四美中舉行拜登上任首次高層對話後續發展；期鋁上漲2.4%，盤中曾達到2018年6月以來的最高水準。

上周五(3/19)報價，期銅漲1.5美元，報每公噸9057美元；期錫跌160美元，報每公噸25675美元；期鎳漲263美元，報每公噸16299美元；期鋅漲45美元，報每公噸2837美元；期鋁漲49.5美元，報每公噸2265.5美元；期鉛漲35.5美元，報每公噸1958.5美元。(商品行情網)

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