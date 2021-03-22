新冠肺炎疫苗全台開打，永康奇美醫院感染科主治醫師蘇柏安率先接受施打，成為雲嘉南地區第一位接受施打疫苗的醫事人員。台南市長黃偉哲前往醫院關切疫苗施打情況時，特別信心喊話說，台南市約有3000多劑疫苗，第一波登記也都滿額，可以說醫護人員的接種意願相當高，大家對疫苗要有信心。

黃偉哲表示，新冠肺炎疫苗接種的第一天，非常感謝第一線醫護人員，他們都非常辛苦，也應該優先接種疫苗。剛剛看到的疫苗接種程序，不管是之前的健康評估，或量測體溫、表格填寫，到最後醫師評估完開始施打，施打完還要到旁邊的休息區休息30分鐘，確定沒有嚴重的副作用之後才可以離開。如此接種完就可以持有接種證明，成爲一個安全的重要文件。

黃偉哲還呼籲市民朋友及國人同胞們，對於這個疫苗要有信心，因為這是科學問題，不是感覺問題，但是還是會尊重個人的接種意願，希望大家都能夠保護自己，也能夠保護他人，疫苗接種了，早日回復到一個正常的生活。

(中時 )