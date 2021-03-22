11.7萬劑AZ疫苗今天開打，但副作用也引發關注，導致有意願接種的第一線醫護人員僅有三成，為降低外界疑慮，衛福部疾管署公布接種新冠疫苗注意事預，提醒施打14天內，若出現呼吸困難、胸痛、四肢腫脹、嚴重頭痛、視力模糊、持續出血及皮膚出現自發性瘀青等7大症狀，應盡快就醫。

指揮中心表示，施打AZ疫苗後，應於接種單位觀察至少30分鐘，無恙後再離開，若本身有使用抗血小板、抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後需於注射部位按壓至少2分鐘，並觀察是否有出血或血腫狀況。

根據疾管署的資料，接種後可能發生的反應多為接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，但勿揉、抓接種部位，接種後可能會有高於38度發燒的狀況，通常約48小時就可緩解，其他可能反應包括疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛、噁心等，上述症狀隨年齡增加而減少，通常在數天就會消失。

疾管署表示，如果接種部位出現紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（包括呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹），應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾管署。

另外，若接種14天內出現呼吸困難、胸痛及腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青或紫斑等症狀，應立即就醫。

(中時新聞網)