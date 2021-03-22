施打前先評估。(蔡依珍攝)

電子化的觀察區確保有超過30分鐘觀察期。(蔡依珍攝)

現場也播放輕音樂讓大家放輕鬆。(蔡依珍攝)

AZ疫苗22日全台開打，林口長庚醫院早上9點開打，長庚決策委員會主委暨林口長庚醫院醫院程文俊率先施打，打出全長庚體系第一針，笑說施打過程輕鬆、完全沒有不適，甚至比其他如流感疫苗更無感，他表示對他是種責任，希望拋磚引玉帶動更多醫護施打，長庚今也預計施打50人，未來一周將有1500名醫護施打，院方也提到率先研發試劑，2小時就能知悉有無抗體，有助疫苗推廣。

程文俊表示，雖然AZ疫苗嚴重過敏反應發生機率極低，但醫院仍不能大意，會做好最周全的準備。因此人員施打前，醫師會進行過去病史、過敏史、相關症狀等理學評估，然後必須在規畫好的專區施打，施打後休息觀察30分鐘確定有無不適反應，休息區會播放輕音樂營造輕鬆舒適環境，以消除施打同仁可能的不安。同時還設立24小時的關懷機制，讓施打員工能隨時即時反映，以因應處理。

程文俊表示，林口長庚醫院是在「資訊透明」、「尊重自主」、「安全有效」3大原則之下，透過院內網路資訊系統快速完成所有員工的施打意願調查，統計有高達6成多員工有施打意願，尤其是醫護人員的意願很高，因此醫院將依照相關規定陸續安排施打。

林口長庚到貨的首批AZ疫苗，藥劑部會採低溫冷藏方式保存以確保效期安全，AZ疫苗一劑有5cc，可提供10位人員同時施打。今預計有50人接種，首批1500劑AZ疫苗將於本周打完，未來4天將從8時起，以1小時50人速度，讓急診、加護病房、呼吸治療等醫護率先接種完成

長庚醫院也相當用心，「超前部署」各項施打過程的安全因應，像是單一動線行進，每個部門人員錯開作業時間分批施打，避免施打後可能的不適影響部門整體的醫療作業進行，以及在兼顧防疫及注射安全下，密切控管每個時段的接種人數等。

在疫苗研究方面，長庚醫院與長庚大學共同研發「新冠病毒中和抗體檢測試劑」，並率先拿到台灣食藥署的認證，未來長庚醫院也將以研究計畫方式，應用此新穎的技術進行員工施打疫苗之後抗體持續的狀態，將有助於新冠肺炎疫苗使用推廣及發展。

(中時 )