想拿本季年度新秀的「球弟」拉梅洛鮑爾，難道就此宣告夢想破滅嗎？根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基22日搶先爆料，前役受傷提前退場的球弟，將因右手腕骨折可能宣告本季提前報銷，不過球弟還在找尋直接開刀以外的第2治療方案。
拉梅洛鮑爾是在21日黃蜂以98比125慘敗給快艇的比賽時受傷，賽後就有傳出他很早就已受傷，卻堅持留在場上拚戰，造成手腕傷勢更加嚴重，他此役只打22分鐘，投12中4、7罰4進，拿13分、5籃板，如今看來手腕傷勢比想像嚴重。
畢竟去年以選秀探花身分加盟黃蜂的拉梅洛鮑爾，早已逐漸站穩黃蜂先發地位，本季打了41場例行賽，交出平均每場15.9分、6.1助攻與5.9籃板，幾乎提前預約拿下本季年度新秀獎項，如今隨著他可能提前報銷，恐怕也將喪失競爭年度新秀資格。
如果拉梅洛鮑爾提前報銷，那麼本季年度新秀很可能落到去年選秀狀元灰狼後衛愛德華茲手上，目前他替灰狼打了42場，場均16.7分、4.3籃板及2.5助攻，更在面對太陽比賽拿下生涯新高42分，比起勇士中鋒懷斯曼、公牛前鋒派崔克威廉斯、騎士前鋒歐科洛更有機會獲選年度新秀。
(中時 )
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