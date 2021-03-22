立法院教文會今天審查《國家重點領域產學合作人才培育創新條例》，高教工會質疑，這個條例會讓國立大學淪為財團租界。不過教育部長潘文忠回應，大學要成立研究學院，必須經校務會議通過，其中一半以上資源是由企業投入，以培育具競爭力的人才。

《國家重點領域產學合作人才培育創新條例》將引導大學成立「研究學院」，以協助發展國家重點領域產業為目標，「研究學院」著重在半導體、人工智慧（AI）、循環經濟、新農業、智慧機械及金融等領域。

不過高教工會今表示，《重點領域產學合作及人才培育創新條例》的草案內容與邏輯，和馬政府在2014年提出《自由經濟示範區特別條例》中有關教育創新部分如出一轍，設計將國立大學割讓為外界控制的「租界」，並明訂其不受大學法、教育人員任用條例、國有財產法、政府採購法等法律管制，令人憂心。

潘文忠回應，創新條例草案是要落實產學合作，由學校和企業共同合作提出設置「研究學院」的企畫，但要經過學校校務會議通過後才能執行。大學設置研究學院，企業投入的資要超過一半，其他則由國發基金支應，不會動用到校務基金，因此不會稀釋學校資源。

潘文忠說，大學可以8年至12年方式設立研究學院，讓產官學有效有序參與，共同培育並引導高階科學技術人才進入產業。研究學院以1校1院（下設約2至3個研究所）為原則，規模約僅240名碩博士生；而1個研究學院規劃編制內教師約15名，編制外教師是以延攬業界人士為主，並可合聘校內其他學院教師。

潘文忠說，創新條例草案對於研究學院運作的監督及管理機制已有周延設計，包括由政府跨部會組成審議會、國立大學設監督會及研究學院設管理會。

潘文忠說，創新條例草案提出完善的退場機制，一旦研究學院經營規劃及績效不佳，改善計畫經監督會認定無效須停辦者，研究學院即須提出停辦計畫，經管理會及監督會審議，送校務會議通過，報主管機關核定後停辦。

潘文忠進一步指出，《自由經濟示範區特別條例》只有4個條文，《重點領域產學合作及人才培育創新條例》則有50幾條，目的就是要對大學創立設置研究學院做嚴謹規範，避免產生弊端。

(中時 )