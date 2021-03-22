從去年起全台降雨量稀少，導致各地陸續傳出缺水消息，新竹地區也面臨水情告急的狀況，國民黨立委林為洲今天開記者會指出新竹缺水嚴重性，對於經濟部長王美花之前的鑿井說，林為洲直批「荒謬」，因新竹地區多個鄉鎮原有的寬口水井多已乾旱，皆需其他備援水線支援，再挖更多水井並無太大功效，呼籲政府研議規劃建置第二條新的輸水備援管線，提升北水南送的運量。

林為洲表示，新竹為科技產業發展重鎮，新竹科學園區2019年總產值已到達新台幣1.09兆元，其中以台灣積體電路為最大宗，年產值7,717.6億元，為我國高科技產業金脈。大新竹現階段已進入第二階段減量供水，若實施分區供水或停水影響產業用水，後果不堪設想。

林為洲表示，竹科園區的水源使用超過一半皆來自於新竹地區寶山和寶二水庫，現今兩座水庫水位持續下探，寶山第二水庫蓄水率已降至百分之九點一，已有廠商開始準備大量水車，在水情危急時前往北部載水救急，如此可見新竹水情確實已極為嚴峻。

林為洲指出，民進黨蔡政府上任後，在106年核定了前瞻基礎建設計畫，特別預算總經費約8,400億元，其中水環境建設8年投資約2,508億元，然而，從去年乾旱、農業休耕到現在，民眾無法感受到前瞻計畫營造出的「不缺水」環境。是否該重新檢視前瞻水環境整體計畫，正視我國民生及各項產業皆缺水對大環境的影響。

林為洲說，雖然「桃園新竹備援管線工程」已於今年2月通水，每日最大供水量可達20.9萬噸，卻只滿足不到大新竹地區1／3的需求量，而經濟部表示科學園區可再鑿井取水更為荒謬，因新竹地區多個鄉鎮原有的寬口水井多已乾旱，皆需其他備援水線支援，再挖更多水井並無太大功效，還有地形及安全條件上的考量，可能會對周邊產生影響。

至於政府力推的緊急海水淡化廠，林為洲說，其實能提供的水量更為稀少，且耗電量大、品質相對也不夠穩定，更會排出相對應兩倍的高濃度鹵水，除對於水情無太大幫助，也會影響環境生態。

林為洲表示，政府沒有超前部屬、未雨綢繆，也應盡速亡羊補牢，更應全面重新檢視前瞻水環境整體計畫、檢討經費的使用狀況。對於大新竹地區水情的穩定，他要求相關部會研議規劃建置第二條新的輸水備援管線，再將北水南送的運量提高，而非讓大新竹地區的居民跟廠商只能祈求天降甘霖，別無他法。

(中時 )