聯準會正式宣佈補充槓桿率（SLR）的豁免措施將在3月31日到期，到期後不再延期。如果美債殖利率繼續快速上升，市場最大的期待就是聯準會開展扭轉操作。

扭轉操作（operation twist，OT），是指透過賣出短債及買入長債，降低長債利率，目的是壓低較長期利率，從而刺激抵押貸款持有人進行再融資，降低借貸成本，藉此鼓勵銀行業向中小企放貸，從而刺激經濟。但聯準會此時可能更關注實際融資成本，如果實際融資成本出現了明顯變化才可能出現扭轉操作，否則可能性不大。

在聯準會宣佈SLR的豁免措施到期不續之後，美債殖利率再次上升，盤中突破1.7%並報收1.716%。SLR的豁免措施到期不再續作，理論上，會增加美國國債的拋售壓力，進一步推動美債殖利率上升。在SLR的豁免措施不再延期的情況下，如果美債殖利率繼續快速上行，市場最大的期待就是聯準會開展扭轉操作。

分析師認為，由此可以緩解長期利率上升對科技股估值的衝擊，並達到降低中小企業融資成本、刺激經濟的效果。扭轉操作的最大優點即在於其資產負債表中性屬性，它降低了大幅改變資產負債表的可能性，也減少了刺激通膨升溫的機會，這更有利於FOMC內部對通膨容忍度更低的鷹派在協商中接受扭轉操作。此外相比於殖利率曲線控制（YCC），扭轉操作不釘住某一固定利率也增加了靈活操作空間。

美國歷史上兩次使用扭轉操作分別是1961年和2011年，第二次扭轉操作對長短端利率和失業率改善具有明顯效果。

就當前狀況而言，市場期待聯準會開展扭轉操作最直接的原因在於長期殖利率快速上升帶來的美股和美債市場大幅調整。

同時，在市場看來，當前開展扭轉操作是一舉多得的舉措。第一能夠降低股市的調整幅度，尤其是減少科技股的估值調整；第二將有助於進一步刺激經濟復甦；第三賣出短期債券在一定程度上對沖了買入長期債券投放的流動性，不會對當前市場本就擔憂的通膨雪上加霜。

但無論是鮑爾在聯準會3月議息會議前的最後一次講話，還是聯準會3月的議息會議，扭轉操作均沒有被討論。

分析師評估，根據聯準會最近的態度，聯準會此時可能更關注實際殖利率水平，即美國的實際融資成本，如果實際融資成本出現了明顯變化才可能出現扭轉操作，否則可能性不大。具體而言，當實際利率持續上行並達到0%的水平時，或將影響聯準會的關注點，即實際融資成本和經濟復甦，屆時聯準會或將採取扭轉操作的方式穩定長期利率。

(中時新聞網)