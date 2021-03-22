高雄市長補選期間，國民黨籍議員李眉蓁披掛上陣，對上民進黨推派的陳其邁，選後卻傳出李眉蓁之父、高雄市果菜市場總經理李榮宗屢遭「關切」，遂萌生去意，高雄市農會證實這項消息，但表示對細節並不清楚，農業界人士則為綽號「落骨」的李榮宗抱不平，質疑民進黨秋後算帳。

李榮宗曾任高雄市議員，地方基層實力堅強，2015年大寮監獄囚犯暴動，他曾在警方請託下，進入監獄協助談判營救人質，政壇上他更是人脈通暢、藍綠通吃，在前市長陳菊期間，被市府持股49％、農會持股51％的高雄市果菜市場聘為總經理，因此女兒李眉蓁去年出馬與陳其邁競爭市長補選，一度令他相當為難。

消息人士指出，陳其邁上任後，民進黨市府不斷傳出要「處理」李榮宗，「以『落骨』的個性，怎麼可能等到被人家處理？」因此據悉，近日李榮宗已主動向高雄地區農會提出想要請辭果菜市場總經理職務，身兼宮廟主委的李榮宗今日率團出遊不在高雄，一早手機都在通話中，尚無法取得他的回應。

多名議員私下證實，李榮宗被逼退的消息已傳了1個多星期，高雄政壇相當震驚；對此，高雄市農會理事長蕭漢俊表示，確實有得到這個消息，但事涉個人規畫，他對細節並不清楚，也不願意揣測背後是否有何動機。

不過，農業界人士紛紛為李榮宗抱不平，認為果菜市場龍蛇雜處，過去經常發生抗爭，好幾任總經理都壓不住，直到李榮宗上任後，他為人海派、超越藍綠色彩，這幾年市場秩序大致良好，豈可只因政治恩怨就隨意撤換。

針對李榮宗辭職一事，高市新聞局長董建宏強調，市府對此並不知情，也不可能主導，一切尊重當事人意願。

(中時 )