憂需求疲軟，上週五亞洲天然橡膠期貨大幅走低；歐洲暴發第三波COVID-19疫情，幾個歐洲大國再祭封鎖，打壓全球對橡膠需求前景復甦的希望，引發大量賣壓，致膠價進一步下挫，大阪OSE交易所指標8月期貨跌近3.8%，報每公斤261日圓；新加坡SICOM-RSS3 4月期貨跌逾3%，報每公斤236美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨跌逾5%，收於每噸14365元人民幣。

亞洲現貨市場也全跌，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌近1.6%，報每公斤71.75泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌逾2%，報現貨價每公斤180.85美分。

市場人士表示，目前全球仍處於低產期，泰國南部地區旱季落葉停割期，中國雲南產區原訂3月底開割，但產區降雨較少，且部分地區白粉病較嚴重，預期供給緊張缺口持續擴大，料天膠價格維持區間震盪走勢。(商品行情網)

(時報資訊)