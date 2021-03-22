受到拜登1.9兆美元的刺激計畫影響，上周股票型基金迎來史詩級的資金流入，流入量創下歷史新高！大姆哥投顧分析，其中美國ETF便吸引了將近74%的資金，調查顯示，散戶預計將37%刺激現金款直接投入股票，鑒於計畫中的直接刺激款項可能達到4650億美元，37%即代表可能有1700億美元進入股市，或將再為美股注入上行動能。

面對近日國際股市波動加劇，疫情改變了不少產業供需結構，受益者亦是本波多頭走勢的領頭羊。在疫情趨緩後，產業供需變化是目前最重要的觀察重點，亦是影響當下投資人信心的主要變數，利率走高雖然是景氣回升的必然現象，但依然需要留意資金動能的變化。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾認為，隨著疫苗施打，先前被抑制的需求獲得釋放，經濟增長及消費支出可望加速，美股中長期前景依然樂觀，未來股市回報主要將由獲利成長所驅動。葛蘭．包爾看好數位創新的投資機遇，數位創新的影響性已從科技業擴及工業、醫療、金融等其他產業，有助加速產業發展並提高國際競爭力。科技股方面，許多科技公司具備較快的成長性、更高的現金流量以及更高的投資回報率，考量科技股對於整體指數的獲利貢獻、未來3~5年的成長前景高於市場平均，整體科技類股並沒有被高估。

(時報資訊)