國民黨前主席朱立倫今前往台東參加「敬老好視力公益專案」活動，朱立倫出發前受訪表示，今天下午去綠島做公益活動，會順道拜會老縣長和地方的人士，一方面探討公益、一方面關心2022國民黨選舉，希望國民黨能團結勝選；媒體追問台東綠島之旅、拜會各界，是否為參選黨主席的起手式，朱立倫回應表示，「這是公益的延續活動，對於國民黨2022能勝選是最關心的。」

被媒體問到是否將前高雄市長韓國瑜合作，朱立倫說，「我已經說過是全面合作、正面合作，不管是韓國瑜、主席江啟臣或董事長趙少康、連勝文等都是全面合作。」

媒體追問，最近1個月聲量比較低，朱立倫說，「今天不要誤會，還是正面聲量多，不要有負面聲量做公益、每件事情都希望有正面聲量。」此外，被問到連勝文選黨主席的實力僅3％，朱立倫表示，勝文是熱心又熱血的朋友，對國民黨充滿使命感努力幫忙年輕世代，要以正面角度來看。

朱立倫強調，國民黨長期以來對黨內自己的同事都喜歡以負面的角度，很容易造成內鬥或內鬨，一定要用正面角度看黨內的同事，像勝文這樣優秀的人就是要成為黨內的力量，像韓國瑜或江啟臣每一位，都要以正面角度去評價。

至於面對趙少康要退中常會主席，朱立倫指出，任何制度的改革都可以提出對於要修改黨章等要到全代會都可以提出來。媒體問到是否有和韓國瑜見面，朱立倫說，「見了好幾次。」至於被問到與韓國瑜談論的內容朱開玩笑說，「從新年快樂到萬事如意」，不願透露。

(中時 )