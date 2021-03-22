小港醫院院長郭昭宏一早帶頭施打，號召醫護人員踴躍施打，增加抵抗力更能守護民眾健康。（柯宗緯攝）

小港醫院院長郭昭宏（左）、副院長洪志興一早帶頭施打，號召醫護人員踴躍施打，增加抵抗力更能守護民眾健康。（柯宗緯攝）

小港醫院院長郭昭宏（中）一早帶頭施打，號召醫護人員踴躍施打，增加抵抗力更能守護民眾健康。（柯宗緯攝）

AZ疫苗今（22）日起開打，高市有4家醫院列為首波施打，小港醫院院長郭昭宏、副院長洪志興一早帶頭施打，號召醫護人員踴躍施打，增加抵抗力更能守護民眾健康。小港醫院分配到1100劑，1天施打量能為80劑，預估2周施打完畢。

「目前沒有不適，不錯！繼續休息再觀察看看！」郭昭宏今早在小港醫院2樓家醫科設置的「新冠疫苗特別門診區」等待注射，接種前先填寫意願書證明自己同意接種，接著醫師詢問病史狀態評估適不適合和施打，再來接種疫苗，最後在休息區等候30分鐘及掃描QRcode登錄資料。

小港醫院調查有3成4醫護人員有意願施打疫苗，郭昭宏表示，這段期間台灣防疫做得好，為要延續好的成績，全民要有抵抗力，而醫護同仁站在第一線保護民眾，小港醫院同仁報名非常踴躍，雖然一些有疑慮，但大部分同仁都有信心，相信接種後會得到好的保護力，更能夠守護民眾。

小港醫院感染科主任張科指出，小港醫院每日施打量能為80劑，上下午各40劑，除服務本院醫護同仁以外，也開放給鄰近的建佑醫院、阮綜合醫院、杏和醫院、旗津醫院等醫護人員施打，預估1100劑在2周時間會用罄。

另外，高市衛生局長黃志中原本今早要赴高雄榮總施打，但因故取消，稍早又臨時宣布11時將赴高醫施打，將與高醫院長鍾飲文共同呼籲符合資格者盡早接種疫苗。

(中時 )