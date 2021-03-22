立法院衛環委員會|03.22

國民黨立法院黨團，18日在立院衛環委員會突襲通過「疫苗採購調閱小組」提案。今（22）日衛環委員會藍綠甲級動員拚場，雙方戰火一觸即發，召委陳玉珍「女戰神」再發威，一頓訓斥後，全場終於靜默，而同陣營的人則拍手叫好。

民進黨立委吳玉琴等8人提議更正會議議事錄，藍綠立委爆發衝突。藍營認為，若對上次會議有爭議，應是朝野協商，並調閱錄影帶查證。綠營則有人喊說，我早上來排隊遞案不行喔，我們已經遞案了啊。

立院衛環委員會，藍綠因疫苗調閱小組爆衝突。（圖／摘自立法院直播畫面）

立院衛環委員會，藍綠爆發衝突。（圖／摘自立法院直播畫面）

面對綠營質疑表決過程有問題，召委沒有讓大家知道表決一事，並在提案後短短20秒內就開始表決。陳玉珍回擊反問，事實問題怎麼表決？並舉例，陳瑩是男的女的可以用表決嗎？王定宇有沒有跟誰分租，可以表決嗎？

陳玉珍質疑綠營對提案擔心黑箱，卻不擔心疫苗採購黑箱，實在很奇怪，且自己是點名表決，民進黨不出席會議，表決輸了又翻臉，若有爭議就調錄影帶。

對於綠營稱疫苗調閱小組根本是黑箱提案，陳玉珍再度反擊，表示是黑箱疫苗怕提案，到底在怕什麼？怕破壞利益輸送嗎？對此，民進黨立委羅至政喊說台灣在國際上處境艱難，擔心國民黨獲得價錢洩密，害台灣取得疫苗受阻，影響國民健康，不解國民黨在急什麼？

接著，綠營有人稱「大家都覺得（新聞）畫面重覆了」。陳玉珍說，自己並不在乎有沒有畫面，只在乎國家大事，這就是格局的問題，有沒有畫面很重要嗎？你們是國會議員還是小學生？

就在陳玉珍一頓訓斥後，現場逐漸安靜，雙方叫罵聲也趨緩。陳玉珍提到，以前不管台下水球怎麼飛，表決時民進黨都是多數碾壓過關，這都是跟貴黨學的，並稱執政黨很丟臉，還要占主席台，而一番話也引來現場一陣拍手叫好。

(中時新聞網)