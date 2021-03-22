主動脈瘤是主動脈出現異常膨大，當膨大部位的直徑超過正常主動脈直徑的1.5倍以上，就稱為「主動脈瘤」。國立臺灣大學醫學院附設醫院心臟血管外科吳毅暉醫師指出，主動脈瘤就像氣球一樣，越大越容易破裂；而主動脈瘤一旦破裂了，會導致大量出血，是極度危險的急症。

根據統計，腹主動脈瘤破裂時，大約只有一半的患者能在還有生命跡象時抵達醫院，抵達醫院後，大約有一半的患者無法撐過手術而死亡！

腹主動脈瘤就像體內的未爆彈，醫師會依患的破裂風險高低，來決定治療方式。(圖/照護線上提供)

主動脈瘤是如此致命，卻往往沒有明顯徵兆。吳毅暉醫師說，主動脈位於人體深處，摸不到也看不見，在醫院看到大部分的患者在主動脈瘤破裂前並沒有異常的感覺。只有少部分的患者有症狀，通常是因為主動脈瘤太大而壓迫到附近的臟器，例如胸主動脈瘤壓迫到返喉神經，因此影響了聲帶的功能，導致聲音沙啞，但是一般人通常不會把聲音沙啞跟主動脈瘤聯想在一起，所以非常容易忽略其嚴重性。

●主動脈瘤型態不同，破裂風險也不同

吳毅暉醫師分析，主動脈瘤根據型態可以區分成梭狀（fusiform）及球囊狀（saccular）。

梭狀主動脈瘤，呈現左右對稱的膨大，是常見的退化性主動脈瘤；球囊狀主動脈瘤是在血管的局部向外膨出，是所謂「不典型的主動脈瘤」，形成原因可能是感染、創傷，或是在手術的接合處產生的假性動脈瘤。

主動脈瘤型態不同，破裂風險也不同。(圖/照護線上提供)

吳毅暉醫師說明：「我們會根據腹主動脈瘤的破裂風險高低來決定治療方式，比如梭狀腹主動脈瘤的直徑在5到5.5公分以下，破裂風險相對較低，大多會先採藥物治療；而球囊狀主動脈瘤破裂的風險較高，即使是尺寸較小，也會考慮介入治療。」

藥物的選擇方面，原則上是使用降血壓藥物，尤其是「乙型交感神經阻斷劑」，希望可以減少心跳次數、降低血壓及減少心臟的收縮張力。假使仍然無法降低足夠的血壓，則需合併使用其他的降血壓藥物來做輔助。

●積極治療，預防主動脈瘤破裂

如果評估起來主動脈瘤破裂的風險較高，則會建議採用手術治療。傳統的開放式手術患者需要全身麻醉，醫師打開患者的腹腔，將腹主動脈瘤切掉，然後縫上人工血管；吳毅暉醫師說：「近15、20年越來越普及的『血管腔內覆膜支架置放手術』，是一個微創而且相對安全，也具有長期療效的治療方式。」

預防主動脈瘤破裂，該怎麼辦？（圖／照護線上提供）

吳毅暉醫師解釋，主動脈支架置放手術的做法是從兩側腹股溝，把主動脈支架經由股動脈送入腹主動脈，利用X光確定位置後，將主動脈支架完整的釋放。如此一來，血液便會在主動脈支架內流動，不再衝擊主動脈瘤。術後患者的腹股溝只有很小的傷口。與傳統開放式手術相比較，傷口較小、失血量較少、手術時間也較短。

因為傷口很小，患者可在局部麻醉或半身麻醉下接受手術，且術後疼痛較少，復原速度快，吳毅暉醫師說：「主動脈支架置放手術後，患者可以早一點下床、進食，甚至在術後2、3天，只要狀況許可，就能恢復正常的日常活動。從多中心的臨床研究發現，主動脈支架置放手術後30天的致死率比傳統開放式手術少了三分之一，因此是目前治療腹主動脈瘤的主流方式。」

●術前規劃是手術成功的關鍵

吳毅暉醫師說，主動脈支架置放是靠著支架的張力與主動脈壁間的摩擦力來固定，但因為血管壁的老化逐漸鬆弛，有時會出現支架位移、血液從支架縫隙內漏到瘤體等狀況，所以術後需要長期追蹤，以確定主動脈支架的穩定性。針對年輕的患者，一般會建議進行傳統開放式手術，做比較精確的縫合；至於年紀稍長的患者，因為通常還會伴有其他心血管疾病，可能無法承受傷口相對較大的開放式手術，因此使用主動脈支架置放術是比較合理的選擇。

過去，部分患者受到先天條件的限制，可能只有40%的患者符合解剖學的條件，能夠接受主動脈支架置放術；但隨著科技進步及更加多元的醫療器材發展，現在大約70~80 % 的病人皆可有相對應的治療措施。吳毅暉醫師說：「從術前規劃、術中仰賴醫療團隊的專業經驗、合作無間、加上良好的術後照護以及長期的隨訪追蹤，我們可以確保病人的長期療效，並有效降低併發症發生的機會。」

微創主動脈支架置放，能提早預防破裂憾事發生。（圖／照護線上提供）

吳毅暉醫師分享：「曾經有病患是在89歲時主動脈瘤破裂而接受主動脈支架置放手術，術後恢復順利，活到90幾歲高齡。也有患者在70幾歲接受手術，已經追蹤了13、14年，到現在都還可以打高爾夫球。也有相當年輕的患者，因為罹患結締組織疾病而產生全身性的動脈瘤，我們分階段進行，從升主動脈、主動脈弓、降主動脈、到腹主動脈，一步一步地進行修補與支架手術。這些都是現代醫療技術進步，讓大家看到的成果。」

●需要接受腹主動脈瘤篩檢嗎？

吳毅暉醫師提醒，如果有主動脈瘤的病史，建議不要舉重物，因為舉重物可能讓血壓在短時間內從120 mmHg衝高到180mmHg，這短短幾秒內血壓突然地起伏，很容易衝擊主動脈瘤而造成破裂。

長期來說，血壓的控制非常重要，我們的心臟搏動每分鐘大約70下，一整天下來心臟跳動就超過10萬下，也就是說，主動脈瘤一天會被因為心臟跳動而被敲打超過10萬下，血壓分別為120mmHg與160mmHg的風險高低就有相當大的差別。

腹主動脈瘤的危險因子包括年齡大於60歲、男性、抽菸及家族病史等。吳毅暉醫師叮嚀，根據美國血管外科學會建議: 65歲以上、曾經抽菸或有家族病史的男性及女性，建議應該至少要做過一次腹部超音波腹主動脈瘤篩檢，才能早期發現、早期治療，避免主動脈瘤破裂！掌握您的健康！

預防主動脈瘤炸裂，血管外科專家詳解（影音來源/照護線上提供)

(中時新聞網)