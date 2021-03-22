去年南投驚爆某高中生仗勢父親是警界高層，竟性侵同班女同學長達2年，消息震驚各界，引發網友肉搜身分，他的個資、照片、父親臉書隨之在各網路論壇曝光；南投縣政府知情後依「公布未成年個資」為由要求各論壇下架相關文章，並揚言開罰，論壇《巴哈姆特》因不願刪除文章，確定遭開罰。

臉書粉絲專頁「一百五」發文透露，PTT 站方已於昨日（21日）下午1點，刪除超過 100 篇相關文章，但「巴哈姆特」論壇因拒絕刪除相關文章，已遭南投縣政府開罰。（圖／翻攝自臉書）

南投某高中去年爆出學生性侵案，涉案男學生還嗆聲「自己的爸爸就是警察」，事件在網路上引發軒然大波，眾網友在各大論壇狂轟，肉搜該間學校與男學生身分，並公布男學生個資、照片，連男學生的警察父親個人臉書留言板，也被網友謾罵灌爆。

南投縣政府去年要求各大論壇刪除文章，原因是保護相關未成年少年的個資，亦避免讓相關人等遭到網路霸凌；但臉書粉絲專頁「一百五」發文透露，PTT 站方已於昨日（21日）下午1點，刪除超過100篇相關文章，但「巴哈姆特」論壇因拒絕刪除相關文章，已遭南投縣政府開罰；而縣政府將會陸續調查，預計下一波要罰的對象是「Dcard」和「PTT」。

南投某高中生性侵女同學案，警方當時已出面回應。（圖／翻攝自Facebook／南投縣草屯警分局）

據蘋果新聞網報導，南投縣政府社會勞動處長林志忠解釋，該案已由監察院介入調查，監察委員要求各單位保護相關未成年少年個資，亦避免讓相關人等遭到網路霸凌，因此函文給各網路論壇要求刪文；除此依據《兒童及少年福利及權益保障法》規定，刑事案件中為了保護兒少當事人，不能揭露足以識別身分之資訊，所以基於法律規定，才要求可能違法的論壇先刪除文章。

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