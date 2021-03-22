小米持續展現研發實力，日前正式宣布在台推出全新5G旗艦機小米11，新機搭載Qualcomm Snapdragon 888 5G行動平台，同時擁有電影級1 億800萬像素的AI三鏡頭專業相機，更配備WQHD+ 2K超高解析度6.81吋120Hz四曲面AMOLED螢幕、Harman Kandon音效立體雙揚聲器，支援55W有線及50W無線快充，兼具出色的處理效能、相機功能及影音體驗。

電影級專業相機 — 年度旗艦5G新機 小米11登台

隨著小米11的發佈，進一步將手機拍攝功能推向另一高峰。小米11提供高達1億像素的AI三鏡頭專業電影級相機，主鏡頭搭載1億800萬像素廣角相機，採用1 / 1.33吋感光元件、0.8μm 感光像素1.6μm、四合一超級像素，並配備OIS光學防手震，讓用戶拍出媲美專業級數位單眼相機的超清晰細節；同時配備1300萬像素123 °超廣角鏡頭可一鍵捕捉壯闊大景；500萬像素長焦微距鏡頭，近物拍攝還能兩倍放大，捕捉3-10公分的微距畫面，將生活中的小驚喜轉變為大特寫。此外，2000萬像素前置鏡頭支援夜間模式自拍、HDR錄影功能，讓用戶無論白天或黑夜都能記錄亮眼的自己。

為滿足用戶夜晚錄影及拍攝需求，小米11將超級夜景模式從拍照延伸到錄影，提供超級夜景錄影功能，即使在亮度 < 1 Lux的極昏暗環境下拍攝，也能利用即時AI運算降噪，配合RAW檔等級消除噪點與光度增強演算法，影像自動加亮並保留更多細節，在HDR10+錄影功能的加持下，讓低光源中拍攝的影片更清晰地呈現每一個細節。另外，利用小米11超高畫質三鏡頭，只要開啟超級夜景模式，即可自動提高影像的亮度、並減少過度曝光，即使在夜晚也能輕鬆拍出滿意的照片。

在專業電影級相機配置以外，小米11更提供多款 AI 電影特效及錄影濾鏡，只要一鍵套入 AI 電影模式，任何人都能化身生活中的導演，例如以「滑動變焦」拍出希區考克的運鏡手法、「平行夢境」可製造出倒影影像的電影科幻感；「時間凍結」讓影片中部份畫面凍結、複製，打造時空靜止的創意效果；「魔術變焦」可同時放大與縮小，完成類電影級大片製作。此外，小米11支援魔法消除 2.0，可利用先進的 AI 演算法去除照片中多餘的景物和線條，讓照片更趨完美。

小米11採用Qualcomm Snapdragon 888旗艦處理器，提供5G 雙卡雙待，採用5nm工藝制程，並導入KRYO 680 CPU、ARM Cortex-X1技術與Adreno 660 GPU，全面升級CPU、GPU 和 AI 性能，以每秒260,000億的運算能力，為用戶提供最高效的全方位5G體驗。

小米11全球首發 Wi-Fi 6增強版，具備更優異、快速的連接性，利用4K QAM技術，提供更高的資料傳輸密度，且支援160 MHz雙倍波段，傳輸量最高可達3.5Gbs，相較Wi-Fi 6提升2.1倍的速度，5秒鐘即可下載一部1.1G電影，無論處理公事，或者玩手遊、上傳或下載影片，都能享有更高速的上網體驗。

小米11正面採用康寧大猩猩玻璃 Victus，防摔係數提高150％、防刮係數提高200％，手機更耐用且不易損傷。配備6.81吋四曲面AMOLED螢幕，獲得全球專業螢幕評測權威機構DisplayMate的A+評等與最佳螢幕獎。以四曲面螢幕的設計，提供20：9超高螢幕占比的無邊際體驗，且配備硬體防誤觸感應器，即使在高螢幕佔比下也不易因誤觸螢幕而中斷工作。小米11擁有WQHD+ 2K超高解析度及真10 bit色彩技術，相較FHD+螢幕提供高近1.8倍像素的超清晰畫面，且可將影片自480P提升至960P、720P提升至1440P ，讓用戶以更出色、逼真的畫質及色彩，享受影片體驗。透過120Hz AdaptiveSync 變速螢幕技術，小米11可依據手機瀏覽畫面的使用狀態，切換為最適合的更新率，且可將電量使用調節最佳化。此外，小米11採用小米手機目前最高的480Hz觸控取樣率，獲SGS專業無縫滑動速度120Hz認證，螢幕對應操作的回應更加靈敏。

小米11採用E4最新發光材質，可提供1500 nits峰值亮度，加上配備360° 螢幕下環境光感應器 2.0，在太陽光下也能清楚閱讀螢幕；支援閱讀模式 3.0、陽光螢幕 3.0，並獲得SGS 護眼螢幕認證，即使長時間使用手機也能保護雙眼。小米11內建高級豪華車款指定的Harman Kardon專業調音立體雙揚聲器系統，一機即可打造影院般的沈浸式視聽感受。同時，小米11支援藍牙 5.2技術，聲音傳輸更快、更穩定，支援雙耳機、雙喇叭連接，可同步與朋友分享音樂，並同時連接兩顆喇叭打造立體影院音效。

小米11配備4600mAh大電量電池，支援55W有線快充，45分鐘即可由0%充至100％、50W無線快充只須53分鐘即可由0%充至100％，大電量滿足用戶一日用電所需，還能快速為手機補充電量。此外，支援10W無線反充，可隨時為其他智慧裝置充電。

小米11提供天際藍、午夜灰、雲朵白三種顏色，提供8GB RAM + 256GB ROM，售價為新台幣$21,999元，購機即提供總價值超過新台幣4千元的免登錄超長2年保固與1年內1次免費螢幕維修，自3月19日起至3月28日止，陸續於小米商城mi.com、小米實體門市、中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信、PChome24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物全通路盛大開放預購；另於4月2日起陸續開放交機同時全面開賣。

「米家智慧空氣循環扇」 可作為循環扇、風扇兩用，快速平衡室內溫濕度，全方位循環全屋空氣，為用戶打造零死角區的舒適環境。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

「米家智慧空氣循環扇」 時刻打造舒適居家環境

觀察到用戶面臨使用冷氣或暖氣時室內冷熱不均，以及室內通風不佳、衣物久晾不乾造成的異味及滋生黴菌等問題，為解決多種室內環境困擾，小米推出「米家智慧空氣循環扇」，模擬自然風算法，以大傾角扇葉配合聚能長軸風筒，在高速運轉切割空氣的同時，提供平穩且集中的風力，描繪如自然風般的柔和風線；配備全自動左右120°、上下90°大廣角的全自動立體循環擺頭，結合每分鐘風量高達18立方公尺的強勁送風系統，輕鬆吹出10公尺超遠送風，可作為循環扇、風扇兩用，快速平衡室內溫濕度，全方位循環全屋空氣，為用戶打造零死角區的舒適環境。

「米家智慧空氣循環扇」提供5段不同大小的自然風及5段定時，可依據用戶需求彈性設定，滿足生活中各種使用場景；採用直流無刷馬達，無需停頓即可在不同轉速中切換，且額定功率低至24W，低噪音又省電，連續使用40小時的用電量不超過1度。此外，「米家智慧空氣循環扇」支援米家APP及AI語音功能，用戶可隨時以手機遠端操控，或透過小愛同學語音控制，連動搭配其他米家智慧產品，打造更便利舒適的居家環境。

米家智慧空氣循環扇輕便、極簡的設計不僅適合多種裝修風格，小巧易收納也不佔空間，不只是智慧家電，更是展現生活美學的家居裝飾。米家智慧空氣循環扇提售價新台幣$1,695元，於3月19日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、senaonline神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物全面開賣。

(科技)