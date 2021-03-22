敏盛院長劉宜廉說，這批AZ疫苗的有效期限到今年的6月15日，因此須在4月15日全數打完。（姜霏攝）

AZ疫苗於19日分送至全台各醫院，並於22日正式開打，桃園市轄內醫院共配送到了3800劑，其中敏盛醫院分配到500劑，敏盛院長劉宜廉22日上午8時30分帶領20位醫護同仁施打疫苗，劉宜廉說施打過程異物感不大，疼痛感就像是流感疫苗，30分鐘的休息時間內也無任何不適。

劉宜廉談到，身為敏盛的院長帶領全體醫護同仁施打是必要的，施打過程也非常的順利，22日僅有上午20人先行施打，接下來會施打時程會安排在26日，他提到，首批施打的這20人都是自願的，目前登記約150人，會陸續完成施打，預計26日會施打近百人。

劉宜廉說，這批AZ疫苗的有效期限為今年的6月15日，而第一劑及第二劑的間隔時間為8周，因此在4月15日前須全數施打完畢，而他也很有信心的說「一定打得完！」劉宜廉提到，這次施打地點舉辦在20樓的會議室，疫苗施打過程就像是一般的流感疫苗，施打完畢後須在會議室內休息30分鐘，確保身體無異狀才可離開。

「有打有保佑！」郭姓護理人員表示，當初AZ疫苗資訊出來時就先行登記施打，雖然不免對疫苗有一點疑慮，但因疫情爆發時期曾接觸過新冠肺炎的患者，當時擔心自己會遭染疫，現在有疫苗可以打了，認為自己若能先行施打，決定是得利大於弊。

劉宜廉提到，AZ疫苗第一劑對於新冠肺炎的抵抗率可以達到70％，追加第二劑後可以提升至80％以上，並不擔心自己成為國內首批白老鼠，他坦言，國外已經有上千上萬個白老鼠了，不必過於擔憂。

(中時 )