台灣首批AZ疫苗今天開打，新北市雙和醫院醫護人員上午8時起陸續接種；內科加護病房護理師熊振宇表示，去年曾接觸2名確診病患，今天除配合醫院政策前來施打外，也希望透過疫苗加強抵抗力，對於是否擔心有副作用？熊振宇坦言，「其實會」，急診醫學科副主任蔡同堯也坦言擔心副作用，要不是在急診科，不會主動來接種。

台灣首批牛津AZ疫苗今天開打，新北市雙和醫院醫護人員上午8時起陸續接種。（雙和醫院提供）

熊振宇表示，他曾在去年接觸2名新冠疫情確診病患，今日選在第一天前來接種疫苗，除了配合醫院政策外，一來他身為第一線接觸病人的醫護人員，也希望透過疫苗接種加強自我保護。

對於是否擔心出現疫苗副作用？ 熊振宇坦言，「其實會」，3種廠牌的疫苗都有副作用存在，醫院在施打前都有給予適當的衛教，說明可能出現的不適當情形，如果真的發生，會即時通報給護理長和醫院，並適當給予護理人員休息，不影響第一線病人的權利。

台灣首批牛津AZ疫苗今天開打，新北市雙和醫院醫護人員上午8時起陸續接種。（雙和醫院提供）

急診醫學科副主任蔡同堯也坦言擔心副作用發生，他指出，施打前有上網查資料、做功課，副作用發生的機率很低，不過如果他今天不是急診醫學科、也不是第一線接觸居家檢疫的護理人員，確實就不會選擇主動前來接種。

蔡同堯坦言，但醫護人員最擔心就是防疫漏洞，即便做得再小心都有可能會被感染，部桃醫院就是一個案例，如果施打疫苗可以降低感染風險，也降低他把病毒帶到家庭、帶到社區的可能，評估後決定先打疫苗是比較明智的選擇。

雙和醫院預計今日將施打60人，上午第一批30人、下午30人，上午8時許陸續有醫護人員排隊接種。

(中時 )