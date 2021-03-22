好壞消息參半，上周五美國原油期貨反彈2.4%；據了解，義大利政府於內閣會議通過一項規模為320億歐元的紓困計畫，將用於援助受新冠疫情影響之企業及民眾，義大利總理德拉吉(Draghi)表示，初步的紓困計畫資金將優先投注於醫療衛生領域，並將恢復AZ疫苗的施打。

然而，目前因疫情導致原油需求下降，美國頁岩油生產出現供應過剩的現象。油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)數據指出，目前美國活躍之鑽機數共有318台，為截至去年5月以來最多，終場限制油價反彈的漲勢；其中美國原油漲幅2.4%，倫敦原油漲幅2%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨上漲1.42美元，報每桶61.42美元；4月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.82美元；4月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.94美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲1.25美元，報每桶64.53美元。(商品行情網)

(時報資訊)