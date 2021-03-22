歐盟官員周日表示，英國政府要求交付荷蘭一家工廠生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）新冠肺炎疫苗，但歐盟將予以回絕。

截至目前為止，前歐盟成員國英國已經接種新冠肺炎疫苖的人口比例，已經高出歐盟國家許多。歐盟官員表示，英國堅持代工製藥廠Halix在荷蘭的工廠，必須將在當地生產的藥品交付給英國，這可不行。

Halix這家在荷蘭萊登市（Leiden）的工廠，同時是阿斯特捷利康與英國及歐盟簽訂之合約的新冠肺炎疫苗供應商。該歐盟官員表示，Halix生產的疫苖必須交給歐盟。

英國則堅持必須照著合約走。

回應歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）揚言要阻止疫苖對英國出口的強硬立場，英國國防大臣Ben Wallace在接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，歐盟執委會將知道世界其他地方正在看著它，看它在此事上如何作為，如果合約遭到破壞、正式的承諾被揚棄，對於這個以法規為榮的貿易集團而言，將是非常不利的事。

不過，該歐盟官員表示，歐盟並未違反任何合約。

上周三歐盟揚言將禁止對英國的新冠肺炎疫苖出口，以保障對歐盟公民而言已經相當匱乏的數量，歐盟執委會主席馮德萊恩表示，這場疫情正在惡化。

阿斯特捷利康尚未在歐盟為Halix生產的疫苖申請許可，但該歐盟官員與另一名歐盟消息人士表示，相關申請正在進行中。未經監管機關批准，Halix生產的疫苗便無法在歐盟使用。

路透社報導，根據阿斯特捷利康的內部文件，該公司預計將於3月25日獲得歐盟批准。該公司拒絕就目前在Halix儲備的疫苗數量發表評論。

該歐盟官員表示，Halix的荷蘭廠已經生產疫苖，但數量目前尚不得而知。根據歐盟與阿斯特捷利康簽訂的合約，疫苖必須在批准前就已經生產，並在批准後立即交付。

繼脫歐談判之後，英國與歐盟因為搶疫苖再度引爆衝突。在歐盟與AZ簽訂的合約中，製藥廠Oxford Biomedica與Cobra Biologics在英國的兩座工廠也被列為歐盟的供應商，儘管布魯塞爾當局要求履約，但目前為止英國尚未讓任何疫苖送往歐盟。AZ向歐盟表示，英國動用其供應合約中的一項條款，即在英國市場獲得所有疫苖之前，禁止AZ疫苖出口。

(時報資訊)