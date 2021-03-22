「浩角翔起」成員阿翔2019年爆出婚外情，老婆Grace事後選擇原諒，經過時間的沉澱，一家5口慢慢走出陰霾，Grace還時常會在節目上分享家庭趣事，日前Grace在節目上提到婚姻曾面臨挫折，身為前輩的張琴也傾囊相授，傳授維持婚姻的祕訣。

張琴在節目《聽媽媽的話》中表示，其實婚姻出現的各種狀況，都能理性用SWOT分析出優劣勢，儘管近年來Grace的婚姻觸礁，也不代表男方就不可靠，「很多男人是值得託付終生的對象」，但她也表示最重要的是，要多留給自己沉澱的空間，而不是全心都奉獻給孩子和丈夫。

就算當媽了，留有自己的空間還是很重要。（圖／翻攝自聽媽媽的話YouTube）

張琴指出，Grace現在仍是在好的模式裡，「閩南語有一句話說，『尪就是你的世界，尪就是你的天，囝仔就是你的全部一切』」，她表示女人還是要有自己的生活和空間，要將過去傳統融合現代觀念，「這才是最重要的，這有學問的，要好好想想。」

事實上，在婚外情爆發後，阿翔沉潛一陣子，回歸家庭好好修補和Grace之間的關係，儘管一開始曾被目擊夫妻倆的互動冰冷，隨時時間拉長，阿翔又能帶著愛妻甜蜜出遊，一家人共享天倫，儘管阿翔後來復出，還是會將工作外的時間全留給家庭。

(中時新聞網)