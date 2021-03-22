台灣第一針「沒關係我不怕」陳時中被插面不改色

AZ疫苗今日開打，繼行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。台大醫院院長吳明賢、感染科主治醫師兼中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也挽袖打疫苗。目前防疫五月天已有2人完成第1劑疫苗的接種。台大醫院發言人表示，今午會在西址、東址各加開一個注射區，此次取得的1500劑預計可在2周內打完。

吳明賢表示，台大醫院事先針對醫護人員的接種意願進行調查，此次調查和過去流感疫苗不一樣，流感疫苗只有1劑，只調查要不要打，這次則調查醫院要不要打、要打什麼廠牌，例如AZ、輝瑞、莫德納、高端、聯亞，只是後面4種現在還沒有。

台大醫院總有所有員工有8000多人，另有3000多名外包人員不在調查範圍內，此次共有逾7成人願意接種疫苗。吳明賢表示，在7成多的人當中，願意接種AZ的有1700多位，目前拿到的AZ疫苗有1500劑左右，會先把這批打完。此次接種疫苗畫面公開，他也開玩笑說，後悔平時沒有練3頭肌。

張上淳繼吳明賢以後，也前往接種AZ疫苗。他表示，自己的感覺和打流感疫苗一樣，可以第一批接種，時間到就來打。他也提醒民眾，此次的疫苗經過食藥署認可、仔細的討論，上禮拜五還進行最後一次專家確認，確認沒問題後，指揮中心就在今日開始施打，算是很嚴謹去評估。

對於國外AZ疫苗的的負面新聞，張上淳表示，一部分當然就是說是打疫苗多少會有不良反應，輕微的不良反應本來就是有一定比例會發生的。至於比較嚴重的不良反應，有無相關或是時間上的巧合，需要專家認定。雖然國外族群出現過嚴重不良反應，也有死亡，可是若和背景值沒有差異，也和疫苗施打無關，科學證據就是這樣。

至於台大醫護有沒有人不願意接種AZ疫苗？張上淳表示，每個人都有各自的想法，我們都尊重。截至今日上午約10點為止，台大已經完成10劑（1支）疫苗的施打。

台大醫院發言人、副院長王亭貴表示，目前台大醫院一天可接種100人，由於國家希望速度快一點，原本家醫科有特定的門診可接種，今午會規劃在西址、東址各加開一個注射區，預計1500劑可在2周內打完。

(中時 )