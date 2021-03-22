電競品牌Logitech G為找尋全台最速傳奇賽車手，下戰帖廣邀全台賽車迷齊競速，於3月20日至5月15日期間，在全台六都指定地點，舉辦G challenge 2021台灣速戰巡迴賽，玩家可現場駕駛體驗飆速快感，只要完成指定賽道即可獲得分數排行及精美小禮，在巡迴活動結束後，將於官網公布統計最高分者，第一名的最速車神，即可獲得價值新台幣25,000元的Arai限量G系列圖騰安全帽乙頂和獎金新台幣10,000元！在每一個都市的前五名最速好手，Logitech G也將提供豐富大獎，無論是公路車神還是電玩最速玩家，都可挑戰駕馭G923，享受馳聘快感拿好禮！

為帶給廣大玩家更為豐富的遊戲體驗，羅技持續結合各領域專業開發電競的各種可能性，自2020年9月推出模擬賽車方向盤G923後，Logitech G以實際行動支持轉型電競的虛擬賽車運動，以獨家科技帶來最貼近真實體驗的遊戲和設備，讓玩家與選手更加感受到虛擬賽車的刺激與樂趣。

Logitech G自2018年至今，已與McLaren合作舉辦三屆的《G Challenge挑戰賽》，而眾多受人矚目的賽事主辦方如：F1、利曼24耐，皆有轉型線上競賽的趨勢；對於整體產業而言，更是幫助懷有賽車夢的粉絲，加速學習賽道知識、訓練駕駛技巧，甚至實現在線上與職業選手直接交流，僅需透過一組Logitech G模擬賽車方向盤G923，即可踏入賽車競速的新世界。

羅技方程式將在活動期間，於台北新光三越A11／台中大遠百／板橋三井／良興夢時代／新竹NOVA／桃園王碁等巡迴賽點開放挑戰，更有限定活動在指定周末期間14:00 - 20:00前往現場，加碼提供前100名挑者$500值價券，同時安排SGAN賽車電競車隊教練同步指導，讓玩家更能享受駕駛超跑、奔馳在賽道上的極速快感。

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