全新的Acrobat應用程式為小型企業帶來一站式解決方案：包括強大的Adobe Sign功能以及世界頂尖的PDF工具。自此以後，用戶可以用更多的方式藉助數位檔案在線上觸及客戶，並以更專業的方式與其互動。

利用全新的Adobe Sign，用戶可輕鬆地將客戶表單嵌入到網站的網頁表單，以Paypal收集數位付款，在電子合約及發票中添加自定義的品牌資訊，並利用進階表單欄目來處理複雜的客戶工作流程。簡而言之，這個簡單的數位解決方案可協助小型企業創建及編輯PDF 檔案、與其他用戶合作及管理電子簽名，用戶無需跳轉至另一應用程式，或者組合使用多個僅具有單一PDF及電子簽名功能的解決方案來完成工作。

新冠肺炎疫情讓原在紙本世界運作的全球企業加速實現數位化的需求。小型企業改變既有的經營方式，前所未有地擁抱數位科技，然而仍受時間、金錢等資源所限制。

Adobe近日訪問美國500位小型企業的老闆及高級管理人員，發現疫情下許多中小企視科技為生存的命脈：超過一半的小型企業認為數位支付（57％）、視訊會議工具（54％）及電子簽名（52％）是去年賴以生存的關鍵。但是，紙本文件導致的生產力差距仍然存在：86％的受訪者表示他們每週至少處理一次紙本文件，51％的受訪者甚至每天處理紙本文件。小型企業老闆平均每週簽署及處理16份紙本文件，平均六天處理一份合約。只有40％的小型企業老闆以數位化管理與供應商合作的合約，例如從對方收集電子簽名。

隨著人們越來越擁抱科技，小型企業亦正計劃在該方面投資更多：到了2021年，預計小型企業將在數位工具、解決方案或應用程式等軟體花費近10,000美元，近半受訪者表示在這方面的投資較去年增加。中小企的五大優先事項是數位支付、電子簽名、數位檔案、客戶關係管理系統及遠距工作工具。

因應上述調查結果，Adobe設計的最新版本的Acrobat不僅提供清晰、易用的網頁界面，亦讓用戶無需聘用IT人員、經過艱澀的學習過程或進行大量投資即可啟動及運行，讓管理工作快速數位化，它亦可連接至Microsoft Office 365、Google Workspace等現有軟體。

由Adobe Sign支援的Acrobat電子簽名工具深受小型企業、全球品牌及大部分財富100強企業的信賴，每筆交易均是安全及具有法律效力的，其成本亦較其他單一電子簽名解決方案更低。

在過去12個月的動蕩日子裡，許多企業已加快其數位轉型的步伐，以至Adobe的Acrobat及Adobe Sign應用程式得到了三位數的增長，由此可見各種規模的企業正受益於無紙化流程。在中小企業方面，由於數位檔案比紙本文件更易於使用更快、更方便，40％的受訪者表示他們在2020年較以往處理更多的數位檔案。

(工商 )