由三發教育基金會舉辦「小小建築家」活動，22日在高雄科工館舉行，基金會特別邀請到曾以「挑戰板模師傅30天不休息」影片，創下單篇100多萬人次瀏覽的Youtuber太陽下的男人－Ray來揭秘，告訴大小朋友，你住的房子就醬蓋。

三發教育基金會企劃陳婉茹表示，硬知識如何軟傳播，是一件不容易的事，特別是怎麼跟小小孩們解釋，房子是如何複雜的蓋出來，更是難上加難，因此，三發教育基金會第一季設定的主題就是「建築夢想」，此次活動的主軸是「小小建築家」。

陳婉茹指出，為了不負這個主題的教育使命，基金會特別邀請到有豐富營造工作背景的網紅Ray參與，雙方反覆多次討論各個環節，企圖要讓這次講座的效果達到最好，期望藉此活動小朋友，可以對板模師傅更認識一點，對未來更有想像一點，找到未來夢想路的方向，勇敢往前邁進。

職業是專業模板師傅的Ray，本身是二寶爸，對付小小孩有一套，他在現場用小朋友都熟悉的童話故事「三隻小豬」為例，引導式的告訴小朋友，蓋房子用到的材料有哪些。

接著在「工法演示」中，Ray特製的神祕道具迷你板模登場，透過道具解說，以淺顯易懂的方式，分享在工地現場如何進行板模加工、組合、安裝、拆除混凝土灌注所用的模板及支架等工作。

除了迷你模板示範外，Ray還備有自製的益智拼圖遊戲，小朋友們從一道一道關卡中，收集建築時所需的材料，陳婉茹說，現場有爸爸媽媽笑著表示，除了用平板跟看電視外，很少家裡小朋友可以安靜專注這麼久，行動書車的活動真是太厲害了。

(工商 )