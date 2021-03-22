台北股市今(22日)小跌4.74點開出後，一度失守1萬6000點大關，不料9點30分後有買單敲進，指數一路向上拉高至16178.73點，上漲百點，台積電股價也由黑翻紅，上漲3元，來到594元。

美股上周五漲跌互見，台股今日開盤小跌4.74點，以16065.50點開出，開盤10分鐘指數在平盤上下遊走，不料，指數隨即向下，一度下探15983.77點，大盤失守1萬6000點，投資人還來不及反應，大盤又在9點30分開始出現拉抬，硬是把指數拉到16178.73點，一口氣拉升了近200點。

台積電因上周五ADR未隨科技股走揚，今日開盤再下跌3元，開在588元，隨著大盤指數大幅拉抬，台積電股價也由黑翻紅，上漲3元，來到594元，聯電也終止月K連6黑，回到48元以上，漲幅逾4%。

陽明1月每股盈餘2.3元，繳出亮眼成績單，帶量上攻至35.85元的漲停價，同時也帶動航運族群表現強勁，長榮、萬海都開高。

(中時新聞網)