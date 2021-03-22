40歲張柏芝日前被指小腹明顯，遭指是懷了第四胎，隨著張柏芝在IG限時動態曬她吃生食、沙拉，被外界解讀張柏芝是在暗示自己沒懷孕，風波才逐漸平息，不過大陸媒體今（22日）則再曝光張柏芝的凸肚照，她身穿白色緊身洋裝拍照，但張柏芝肚子相當明顯，讓網友看傻眼。

大陸微博博主「吃瓜少女張小寒」今早曝光張柏芝拍廣告照，只見張柏芝身穿白色的平口洋裝，而裙子的貼身設計讓張柏芝真實身材全都露，雖然她皮膚白皙、手臂還算纖細，但從側面一看，張柏芝凸肚相當明顯，她的腰上還擠出一層肉。

張柏芝身穿白色的平口洋裝拍照，她凸起的肚子相當明顯。（圖／取材自吃瓜少女張小寒微博）

張柏芝巨肚照曝光，讓她又被提起是否懷上第四胎，引發網友紛紛留言：「張柏芝不會又又又懷孕了吧？？？」、「這有點太明顯了吧」、「我覺得應該是懷了，因為浪姐公演每次到她的時候都只有上半身」，但也有人認為，張柏芝只是身材發福「也許是生完沒恢復，畢竟第三胎了」、「如果真懷，她活動還敢這麼穿？」、「難道不是生孩子後遺留的小肚子」。

其實張柏芝屢次因肚子隆起而遭指懷孕，對此，張柏芝過去也曾跳出來表示，她已經生了三胎，並大方認自己老了、變胖，一切跟懷孕無關；而張柏芝日前還遭指身材發福，她也強調，純粹就是因為身體狀態老了、新陳代謝變差，不過張柏芝沒有因此很在意自己的身材，僅表示：「我更在意自己是否笑得真實、活得自在」，回應相當高EQ。

(中時新聞網)