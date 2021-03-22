3月新機一波波，小米甫發表的年度旗艦5G手機小米11，價格衝破2萬元，集結旗艦功能於一身，擁有電影級1 億800萬像素的AI三鏡頭專業相機也令米粉期待。傑昇通信特地舉辦「小米超級品牌日」，包含旗下品牌紅米、POCO購機同享驚喜折扣，比官方活動價更低，全新旗艦機小米11官方定價21,999元，至傑昇通信門市預購再折1千。

眾所矚目的小米11，討論度十足的就是搭載高通S888旗艦處理器，提供5G 雙卡雙待及高達1億像素的AI三鏡頭專業電影級相機，主鏡頭更搭載1億800萬像素廣角相機，並配備OIS光學防手震，同時擁有1,300萬像素123 °超廣角鏡頭、500萬像素長焦微距鏡頭，高達2,000萬像素前置鏡頭更支援夜間模式自拍、HDR錄影功能。小米11提供天際藍、午夜灰、雲朵白三種顏色，提供8+256G的容量，官方售價為21,999元，至傑昇通信門市預購再享活動價20,990元，現省一千。

不僅如此，2020年熱銷神機小米10系列，包含10 Lite、10T Lite、10T、10T Pro等多款5G手機，至傑昇通信門市購機都有驚喜折扣，尤其是趕在2020年底推出的小米10 Lite，除了採用5G主流晶片高通S765G，同時還搭載HDR顯示功能，以及四鏡頭主相機，功能齊全但價格親民，10 Lite推出6+128G及8+256G兩種容量，官方售價分別為10,999元、12,999元，符合小米平價高CP值的策略。小米超級品牌日期間至傑昇通信門市購機，10 Lite（6+128G）免萬元，只要8,290元即可入手，10 Lite（8+256G）現折2,509元，活動價10,490元。

傑昇通信小米超級品牌日降價機型 。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

若說小米品牌以旗艦手機為主，紅米則是以追求性價比為先，縱使5G手機是未來趨勢，但在頻段轉換初期，4G手機依然有一半以上的市場需求，而紅米Note系列機型更是小米在4G市場的主流。特別是紅米Note 9 Pro為目前台灣市面上CP值最高的4G手機，6,400萬畫素高畫質四鏡頭、5020mAh超大電量、加上33W快充、6.67吋大螢幕，紅外線遙控功能還能搭配相應App當電視遙控器，官方售價不到八千，超級品牌日期間至傑昇通信購買，只要6,790元即可入手。

傑昇通信除了舉辦「小米超級品牌日」，即日起至3月底，只要持任一品牌Android手機至門市，即可獲得配件購物金200元，並立即享有免費的手機清潔及健診服務，再抽價值17,999元的OPPO Reno4 5G手機、專業三軸穩定器、三星無線滑鼠、華碩原廠行動電源等多項3C好禮。

(科技)