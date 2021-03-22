梅根和夫婿哈利王子在爆炸性專訪中指控王室部分成員種族歧視

在薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根接受爆炸性專訪，指控英國王室有種族歧視後，令各方譁然。有許多美國名流表示，這並不令人意外，顯然梅根夫婦爆料，已損及王室形象。如今代表女王的白金漢宮（Buckingham Palace）說，可能考慮指派專人，帶頭處理種族多元性事務。

據CNN新聞網和《衛報》（The Guardian）21日報導，梅根與哈利在接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中說，當梅根懷孕時，有王室成員問起，他們的小寶貝膚色可能有多黑。不過，他們也強調，話不是女王和夫婿菲立普親王（Prince Philip）說的。

一位王室消息人士21日說，王室十分認真看待種族多元性問題，並表示宮內雖有相關政策，流程和計畫，但尚未看到代表性進展，「需要做得還有很多，我們能不斷改進」。此外，消息人士強調，相關工作已經持續進行的一段時間，並受到王室全力支持。雖然媒體盛傳，王室可能指派多元種族執行長，但消息人士表示，這仍在考慮階段，要宣布任何確切的計畫還太早。

除了種族歧視外，梅根還指控，「王室豪門企業」要她保持沉默，並在她出現心理衛生危機時，拒絕提供協助。而哈利王子也說，他對查爾斯親王感到失望，當他與梅根脫英後不久，父親竟然拒絕接聽他的電話。

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雖然94歲的女王以大家長的姿態，對梅根夫婦的指控展現了包容的態度，但並非毫無意見。她在專訪兩天後，發出61字的簡短聲明，說哈利一家3口仍是深受疼愛的家庭成員，但也強調，在專訪中提及的問題和不安，可能是因為「某些回憶不同」所致。

據《時人》（People）雜誌和《快報》（Express）報導，一名王室消息人士說，這句話隱藏了女王的猛力反擊，顯示她並不贊同梅根夫婦對王室成員的指控。另一名消息人士則說，這傳達了王室成員和幕僚的「憤怒」。他們說，雖然聲明十分簡短，但實在百味雜陳，其中隱含著深深的悲傷與震驚。

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文章來源：The Queen's 'Some Recollections May Vary' Statement Was 'Underlying Jab' at Meghan and Harry's Interview
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(中時新聞網)

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