農曆春節過後復工潮重新啟動，大陸區水泥報價將開始反彈，先前大漲的動力煤價在春節後也回落，有助降低燃煤成本。水泥族群今日在台泥(1101)飆漲的帶動下，亞泥(1102)漲幅在1.5%附近，而二線水泥股的嘉泥(1103)、信大(1109)漲幅都超過2%，水泥指數大漲逾4%以上，成為盤面上的強勢人氣焦點。

展望未來，大陸政府持續積極推展基建政策，重大工程陸續啟動，法人指出，2021年上半年的基建投資可望維持較高的成長，目前貨幣政策採取寬鬆政策，也讓房地產市場需求將維持熱絡，2021年大陸水泥產業可望重返2019年的高檔，對水泥產業看法維持樂觀。

台泥每股將配息3.5元，現金殖利率在7%左右，今年兩岸營運表現樂觀以待，並以新台幣24億元出售信昌化所有股權，再加上將砸百億建置超級電池廠。今日受到多頭買盤青睞，股價跳空開高，一度衝至46.9元，狂漲逾8%。

信大2021年首季在大陸市場進入淡季下，營收表現將不如2020年第4季，由於疫情及水災的干擾減少，法人認為，今年全年度的營收及獲利年成長將在1成左右，表現將優於2020年。

(時報資訊)