全球最大的汽車市場中國大陸，目前銷售量日漸增溫，而各大汽車製造業者，也紛紛在行銷上採取市場區隔策略，希望吸引不同層次的車主。以中國大陸長城汽車(Great Wall Motor)來說，董事長魏建軍就表示，旗下汽車將多一位新生力軍品牌，那就是坦克(Tank)。

魏建軍補充，身為中國大陸最大高檔皮卡車製造商，計畫將在2021年4月於上海國際車展中，正式推出坦克這個豪車品牌。

總部位於河北省保定的長城汽車，2021年初時，也推出了一個新的電動智慧車獨立品牌歐拉。目前長城也正與德國BMW車商，在中國大陸合營電動車工廠。

對於長城汽車來說，除了將旗下不同車款，各個細分並推出不同品牌外，也將整車製造產產業鏈，獨立成各個不同公司並盈虧自負。長城汽車希望，藉此能凝聚較強大競爭力。

據悉，長城汽車已將前述歐拉，變成專營電動車。至於休旅車則是哈弗品牌負責。4月還要獨立出去品牌坦克，則是在長城涉足最早，外觀與吉普車一樣的越野車領域。

自從2020年新上市之後，長城坦克300就受到市場喜愛，不事先預訂，還無法直接買到現車。除了坦克300外，長城也在規劃推出坦克600，甚至900等馬力更為強大車種。

故坦克這個車款，已成為長城越野車的代名詞，因此，目前坦克獨立分割，也是預料中遲早的事。

日前，魏建軍也親口證實，上海車展將宣布，坦克要獨立出去，成為自己越野車品牌。同時，這也是長城官方首次公開表態。

(時報資訊)