大陸冷氣團今天清晨發威，各地氣溫驟降，北部空曠地區只有10至11度，雙北一夜之間有9人猝死。統計從昨晚8時至今天上午8時，有10起疑似因天冷導致內科疾病病發，到院前呼吸心跳中止案例，其中9人不治。

根據氣象局最新資訊，今（22）日至明（23日）清晨，大陸冷氣團影響，北部及東半部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷；台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲，明白天起大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫才會回升。

氣象局表示，大陸冷氣團影響，今天中部以北及東北部低溫約12至15度，北部空曠地區清晨低溫降到只有10至11度，加上降雨集中北部地區，雙北市從夜裡到清晨又濕又冷，統計從昨晚8時至今天上午8時，有10起疑似因天冷導致內科疾病病發送醫，其中9人不治。

衛福部國民健康署提醒，春季氣溫多變化，加上這波冷氣團南下氣溫驟降，有氣喘的患者外出除了戴口罩之外，也要適時增添衣服保暖，以免因溫差過大導致病發，尤其65歲以上長者也要特別注意溫差變化，夜晚清晨低溫時應儘量減少外出，避免發生意外。

低溫催命! 全台急凍2日 126人猝死

(中時新聞網)