太平洋電線電纜公司前董事長孫道存因涉太電案被判刑3年入獄，2020年元旦才刑滿出監，孫另被控長期挪用基金會公款1.24億元，高院今年1月依公益侵占罪判1年6月定讞。台北地檢署22日發出傳票，通知孫在4月上旬報到入監。

檢方表示，孫道存本案判刑1年6月確定，之前掏空案判3年，法院裁定應執行刑4年3月，因此他要再服刑1年3月，據了解，孫可能要再服刑7個半月，服刑過半，才有再假釋機會。

71歲的孫道存因積欠貨物稅，連稅帶罰欠了1.2億元，差點遭法院裁定管收，他雖然及時還錢逃過一劫，但當時因掏空案纏身，無法自由調度基金，檢調懷疑資金來源，追查發現他竟挪用「太平洋網球發展基金會」、「孫法民文教基金會」資金。

檢方發現，孫道存涉及掏空案及逃漏稅捐行政裁罰案件，積欠鉅額稅款及罰鍰，遭投資人求償及強制執行，導致資金無法自由運用，他為了周轉資金，自2012年6月起多次指示下屬，提領基金會公款挪為己用，涉犯公益侵占罪。

台北地院認定，孫道存利用身為兩個基金會董事長的身分，侵占網球基金會3779萬元、孫法民基金會1億0160萬餘元，為避免遭檢調查緝，或應付教育部年度審查，不時回補款項，掩飾犯行。

檢方指出，孫把兩基金會當成個人金庫，每次挪用10至100萬元不等金額，有時回補部分款項應付主管機關審查，共侵占約1.24億，涉犯公益侵占等罪。

孫2020年元旦刑滿出獄，當天又因侵占案遭台北地院羈押。去年3月依違反公益侵占罪遭判刑1年6月。案經孫上訴，但孫在高院審理間撤回上訴，因此刑期定讞。

(中時 )