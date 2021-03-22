經歷全球展會活動多因疫情停擺的2020年，2021台灣文博會宣佈4月如期開展，以「Supermicros數據廟-匯聚相信的力量」為主題先曝光，主張共識創造，匯聚科技與文化能量，向世界展現台灣自信，由建築跨域策展人龔書章擔任總顧問、豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任總策展、設計師顏伯駿操刀主視覺。

今年文博會有三大展區，華山1914文創園區（文化策展）將於4月16日率先登場，松山文創園區（設計品牌）、花博公園爭艷館（圖像授權）則於4月21日同時開展，以「商策合一、科技近用、文化經濟、想像未來」為實踐脈絡，打造一場參與式創新的文化祭，朝亞洲最具思考力的文博會邁進。

2021臺灣文博會年度主題「數據廟」，闡述臺灣是一座由微小相信所匯聚的島，因為相信的起源、共創的結構，並透過共識創造而行動，進而產生文化共信的價值。林昆穎表示，三大展場將結合數據生活、天地智慧、地方經驗、群眾參與，強調「儀式、體驗、流程」，將臺灣百花齊放的文化現象，匯聚成臺灣自信，連結世界性的共生。

在華山1914文創園區的主題館「相信律」將是一個虛實沈浸的動態展覽，解析臺灣習以為常的生活流程，調配出相信的配方，發現相信瞬間的共感，透過儀式展演融合體驗累進數據，打造一座匯聚台灣自信的共創神殿。

其中，總論館「北回朝聖路」將探索從外島澎湖開始到本島花蓮秀姑巒溪，這條長達204公里路上的自然生態與物產；更將以23.5度的北回歸線串連起嘉義縣館「照起工」與花蓮縣館「據說考古隊」，與地方政府共譜臺灣在地的智慧、產業形貌與風土現場。

工藝館「微物集會」則重新定義工藝，思索工藝面對未來的解答。議題廚房「愛的合作社」探討全球化下的文化共食性／共時性，透過線上測試遊戲，開啟獨特的美食歷險。

此外，今年推出2021精緻文化美食論壇，邀請來自西班牙及在台榮獲亞洲五十大餐廳排名的主廚，以及英國、西班牙料理界權威專家，就廚藝及精緻美食文化進行國際交流。

主打設計品牌的松山文創園區「匯聚宮」，將會有上百家新創、特色文創品牌齊聚，匯聚設計與創意能量；IP圖像授權為主的花博公園爭艷館「萬神殿」，以每個IP都是粉絲心中的那尊神，打造虛擬萬神的意象，聚集新世代原創角色、插畫、數位娛樂等原創智財。

(工商 )