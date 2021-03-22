橙的電子（4554）2020年第四季受惠於售後服務市場（AM）與原廠委託製造（OEM）客戶拉貨力道穩健，第四季合併營收1億元、年增6.34％，稅後淨利217萬元，優於2019年同期稅後虧損9.3萬元，EPS0.1元，順利由虧轉盈。橙的表示，2020年度合併營收3.54億元、年增2.04％，但稅後淨利508.5萬元、年減逾3.65％，EPS0.24元，略低於2019年度的0.25元。

橙的經董事會決議通過2020年度每股擬配息0.14元，優於2019年的0.1元，創連續兩年獲利，且2020年度現金股利配發率達58.3％，以期將公司營運績效，回饋給全體股東共享。

橙的表示，受惠去年第四季美國市場的回溫，帶動公司去年第四季來自美國地區AM市場客戶的需求提升，加上台灣及大陸OEM主要客戶拉貨力道穩健，在管銷費用嚴控下，整體獲利表現，抵銷歐洲、日本受疫情影響減緩出貨的情形、匯率波動因素及提列預期信用減損等的影響，成為公司2020年第四季整體毛利率達35.63％及營業利益率達2.1％的主因。

展望2021年第一季營運，橙的仍維持審慎樂觀看法。橙的透露，雖第一季向為出貨淡季，但公司近年來全力拓展歐洲AM市場布局，逐漸開花結果。在新客戶加大拉貨力道下，推進公司累計前二月來自歐洲AM市場的業績成長、年增1.3倍，維持AM市場前二月的營收比重貢獻達61.6％。

橙的認為，受惠OEM客戶穩定的拉貨力道，及公司費用嚴控下，雖未達產能規模經濟，但良好的業績成長，使得第一季淡季的表現不俗。橙的指出，自結今年前二月稅後淨損292萬元，優於去年同期稅後淨損410萬元，公司期待主要客戶的拉貨需求，可持續提升，這將有助於公司整體營運保持良好的成長動能。

(工商 )