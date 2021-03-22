A股三大股指早盤全面走升。上證指數22日開盤報3,406點，升1點，漲幅0.04％；截至10點23分，報3,424.63點，升19.97點，漲幅0.59％。
深成指開盤報13,605點，跌不足1點；現報13,644.92點，上漲38.92點，漲幅0.29％。
創業板指數開盤報2,683點，升12點，漲幅0.45％；現報2,686.35點，上漲14.83點，漲幅0.56％。
各類股個別發展，電力股升逾2％；鋼?、金融、化工股表現平穩；水泥、房地產、有色金屬、煤炭、石油股偏弱。
(工商 )
A股三大股指早盤全面走升。上證指數22日開盤報3,406點，升1點，漲幅0.04％；截至10點23分，報3,424.63點，升19.97點，漲幅0.59％。
深成指開盤報13,605點，跌不足1點；現報13,644.92點，上漲38.92點，漲幅0.29％。
創業板指數開盤報2,683點，升12點，漲幅0.45％；現報2,686.35點，上漲14.83點，漲幅0.56％。
各類股個別發展，電力股升逾2％；鋼?、金融、化工股表現平穩；水泥、房地產、有色金屬、煤炭、石油股偏弱。
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