美股拖累 恒指開低走高 11:072021/03/22 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受上周美股下跌影響，港股22日開盤雖表現低迷，但呈現開低走高。 恒指22日開低189點，跌0.65％，報28,801點；截至10點15分，報29,016.21點，上漲25.27點，漲幅0.09％，重回29,000點之上。 國企指數22日低開38點，報11,245點；現報11,358.66點，上漲74.74點，漲幅0.66％。 13檔EPS創高 法人追捧 紓困金支票入袋 美股基金單周吸金 創高 (工商 ) #開低走高 #漲幅 #恒指 #美股 #美股下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3公司今年EPS 法人估15～20元 04:102021/03/22 財經要聞 《其他股》鼎炫-KY去年每股盈餘12.39元創高 擬配息8元 07:442021/03/22 財經 台股開盤小跌4點 台積電又開低588元跌3元 09:072021/03/22 財經 超越母公司 AES-KY成電池模組新科股王 09:352021/03/22 財經 《期貨》金融期獨黑 4月台指期開高8點 09:092021/03/22 財經 《類股》台泥帶頭衝 水泥指數大漲逾4％ 10:342021/03/22 財經 《金融股》台新證承接台新銀股務代理業務 獲利添動能 09:432021/03/22 財經 陸股擁利多 投資價值浮現 04:102021/03/22 投資理財 台指期 籌碼面中性偏空 04:102021/03/22 證券．權證 傳產漲聲催 16檔點火上攻 04:102021/03/22 證券．權證 《台北股市》土洋角力 台股掌握波動操作＆類股輪動 09:092021/03/22 財經 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 老牌化工廠打入台積電供應鏈 身價三級跳 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 景氣太好 基本工資漲聲響起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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