受上周美股下跌影響，港股22日開盤雖表現低迷，但呈現開低走高。

恒指22日開低189點，跌0.65％，報28,801點；截至10點15分，報29,016.21點，上漲25.27點，漲幅0.09％，重回29,000點之上。

國企指數22日低開38點，報11,245點；現報11,358.66點，上漲74.74點，漲幅0.66％。

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(工商 )

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