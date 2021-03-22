加拿大太平洋鐵路（Canadian Pacific Railway）今天宣布同意併購美國堪薩斯市南方鐵路（KCS），將打造第一個連接加拿大、美國和墨西哥的鐵路網。

法新社報導，雙方聯合聲明指出，這項現金和股票方式收購的交易總值約290億美元，包含承擔堪薩斯市南方鐵路公司尚未清償的38億美元債務。

加拿大太平洋鐵路總裁兼執行長克利爾（Keith Creel）說：「這項交易將為北美地區帶來改變，為我們各自的員工、客戶、社區和股東提供重大正面影響。」

克利爾還說：「這將創造第一條連接美國、墨西哥和加拿大的鐵路。」

路透社報導，這是今年目前為止最大併購案，也是歷來涉及兩家鐵路公司的最大併購案。

這條結合後長達3萬2000公里的鐵路網將讓總部位於卡加立（Calgary）的加拿大太平洋鐵路得以透過堪薩斯市進入美國心臟地帶；堪薩斯市四通八達，可從美國中西部農田地區通往墨西哥灣的港口。

這個連通後的鐵路網，也能讓墨西哥港口和工廠與加拿大港口和能源設施及美國東北部工廠連接。

墨西哥是車輛、電子和農業產品的重要出口國，同時也進口大量榖物和製成品。

聯合聲明指出，藉由擴大市場准入並提供新的運輸選項，這項交易料將刺激北美經濟成長。

聲明表示，這項併購案將受惠於美國、加拿大和墨西哥去年批准生效的「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA），這是3國的新版自由貿易協定。

克利爾說，美墨加貿易協定「讓美洲大陸供應鏈有效整合比以往任何時候都更重要」。

兩家公司的董事會都已批准這項交易，不過仍須取得美國地面運輸委員會（Surface Transportation Board）同意。

(中央社)