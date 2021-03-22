呼籲民眾掃墓時應注意有無未熄滅的爆竹、金紙，避免發生火警。（姜霏翻攝）

近日有鑑於其他縣市山區乾旱久未降雨而發生重大山林田野燃燒案件，桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊22日特別辦理清明祭祖公墓搶救演練暨防災宣導，提醒民眾留意缺水期間各式防火作為重要性。

因應氣候乾旱水源缺乏，火災防範更是大家共同課題。除了消防分隊同仁藉由演練熟悉各處路線並觀察附近可運用之天然救災水源，以提升救災效率。此外，亦提醒掃墓民眾用火注意事項，以提高防火意識。

蘆竹消防分隊長余順明表示，近期為掃墓熱點期間而日前墓地起火原因多為燃放祭祖爆竹、金紙等餘燼未熄滅引起周遭可燃物燃燒。再次呼籲掃墓民眾，留意用火安全、確認餘燼殘火熄滅並用水澆濕後再離開，避免火災發生。

第三大隊大隊長殷明坤表示，每年掃墓期間前後，各地大小公墓雜草火災案件眾多，為讓有限救災資源能妥適運用，避免消防員疲於奔命，呼籲掃墓民眾，能有四不二記得的觀念。即「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

(中時 )