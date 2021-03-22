AZ疫苗22日開打，台北市長柯文哲低調前往市立聯合醫院和平院區關心接種的醫護人員，他表示，大概40％醫護人員願意施打，但台灣不可能永遠鎖國，等到國門一開就一定要打，只是現階段沒有急迫感。

柯文哲今早赴和平醫院視察施打狀況並慰問一線工作人員，他指出，主要是去看流程，因為這比較特別，施打後還要等30分鐘觀察，看1小時打多少人，觀察區規畫多大、可以有多少人等待，另包括打的針要用1CC還3CC，只是去檢視流程，看有沒有需要改進的。

對於低調前往醫院視察，是否要避開疫苗開打政治化、政治競爭，柯文哲先是笑著表示，他是醫療專業，對醫療細節較有興趣，至於政治另外再處理。

柯文哲指出，包括卡片登錄問題，跟打流感疫苗不一樣，流感只打1次，新冠肺炎疫苗要打2次，中間隔8周，在不同醫院打，紀錄系統要怎麼連線，還是有技術問題，因為是專業，從頭到尾把自己當成外部審查人員，把流程全部檢視一遍，把問題全部記下來，周四再跟他報告流程怎麼改進。

他說，疫情還算穩定，大家不急著打，但等到國門一開，終究還是要打，不可能永遠鎖國下去，國門一開外國人進來，打是一定要打，只是現階段沒有急迫感。現在大概40％願意打，但國門打開就沒得選擇，台灣不可能永遠鎖國。

面對新北市稱疫苗分配到太少，柯文哲說，全世界有很多種疫苗，如果既然跟著美國走，美國已經打了1億人，反正美國打完，產能也不可能馬上關掉，美國打完台灣就會開始打。

(中時 )