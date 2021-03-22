本周開打的邁阿密公開賽又有重量級人物退出，女網天后小威廉絲(Serena Williams)宣布因為口腔手術而放棄比賽。「邁阿密是我的家，我很難過無法見到球迷，但我很快會回歸的。」這是男女合站的千分大賽，男網3位天王費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)、喬柯維奇(Novak Djokovic)也在先前宣布退出。

邁阿密網賽歷來最強的選手就是小威，拿過8次單打冠軍無人可及，而且她就住在佛州南部，那裡的觀眾都支持她，這可說是她最喜歡的賽事之一。

其實小威就算堅持參賽，恐怕也看不到太多球迷。往年這兩周的賽程可能湧進30萬人次，但今年因防疫考量，只有3座最大的球場開放觀眾，每場還限制在千人以下。進場觀眾戴口罩，保持社交距離，不許接近選手。周邊的餐飲也受到打擊，只販售免洗包裝的食品。從前面的幾場比賽來看，這些限制會進一步降低觀眾進場的意願。

對於現階段的小威來說，除了追逐第24座大滿貫紀錄，已經沒有非打不可的比賽。她在澳網準決賽遭到大坂直美擊敗，現在還不如休息到下一個大滿貫賽事(5月的法網)。此外男網稱霸邁阿密最多次的是喬柯維奇以及前球王阿格西(Andre Agassi)，兩人各摘下6冠。

其餘頂尖參賽者還有世界第2的麥維德夫(Daniil Medvedev)、小祖維瑞夫(Alexander Zverev)、大坂直美、巴蒂(Ash Barty)。由於去年邁阿密網賽停辦，女單衛冕者是2019年的冠軍巴蒂。

(中時新聞網)