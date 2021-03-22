人民幣中間價跌93個基點 創兩周新低 11:082021/03/22 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價22日報6.5191元，較上個交易日報價6.5098元，下跌93個基點，跌幅0.14％，跌至近兩周低。 截至10點30分，人民幣兌美元在岸價報6.5105元，較上日收盤價6.5045元下跌60個基點，跌幅0.09％。 人民幣兌美元離岸價報6.5134元，下跌55個基點，跌幅0.08％。 熱錢湧進 帝圖春拍錢景可期 水情告急 民眾黨立委：應對大戶開徵耗水費 (工商 ) #基點 #跌幅 #下跌 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應旺盛的預期 亞洲電子盤小麥期價續跌 11:082021/03/22 財經 鋼價有撐 鋼鐵族群Q2業績添柴火 04:102021/03/22 證券．權證 《半導體》台積電開低翻紅 仍貼息 11:252021/03/22 財經 學者：減碳有利發展高品質經濟 04:102021/03/22 焦點新聞 看屋筆記：淡水區迎曦莊園(個案＋價格分析) 09:002021/03/22 建案開箱-新北 官田森呼吸 大隆田文化生態園區啟用 04:102021/03/22 地方新聞 賠千萬、創新低 請支援博愛特區 11:082021/03/22 房市新訊 台指期 籌碼面中性偏空 04:102021/03/22 證券．權證 大陸力推綠色金融 引資百兆元 04:102021/03/22 焦點新聞 《商情》中美會談緊張 期棉創近四個月最大周跌幅 09:432021/03/22 財經 《其他電子》電動車潛力旺 外資看鴻海130元→168元 11:252021/03/22 財經 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 老牌化工廠打入台積電供應鏈 身價三級跳 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 大陸國債殖利率高 連美國人也愛投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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