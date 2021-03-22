人民幣兌美元中間價22日報6.5191元，較上個交易日報價6.5098元，下跌93個基點，跌幅0.14％，跌至近兩周低。

截至10點30分，人民幣兌美元在岸價報6.5105元，較上日收盤價6.5045元下跌60個基點，跌幅0.09％。

人民幣兌美元離岸價報6.5134元，下跌55個基點，跌幅0.08％。

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(工商 )

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