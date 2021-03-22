新北市五股區昨（21日）晚間9時許發生死亡車禍！52歲沈姓駕駛21日晚間9時許，駕駛遊覽車行經五股區新五路二段時，與剛打完工的21歲范姓騎士發生碰撞，范男撞上遊覽車右前方後當場失去呼吸心跳；警消人員到場後將騎士送醫搶救，卻仍不幸於晚間10時30分宣告死亡，警方後續將進一步調查釐清。
據了解，52歲沈姓遊覽車駕駛21日晚間9時許，才剛載完乘客欲返回新莊中央路車廠，途中沿新五路二段往新莊方向行駛，行經蓬萊路口打燈準備右轉時，與同方向行駛、直行的21歲范姓男騎士碰撞，范男撞上遊覽車右前方後重摔在地，警消獲報到場後，范男已無呼吸心跳，立即將人送往林口長庚醫救治，經搶救後，仍宣告不治；經酒測，雙方酒測值為０。
遭撞的范男21日才剛結束打工工作，準備返回學校宿舍，卻於途中發生死亡車禍，目前范男雙親人在大陸，因此由堂姐代為前往警局製作筆錄。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。