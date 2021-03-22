新北市五股區昨（21日）晚間9時許發生死亡車禍！52歲沈姓駕駛21日晚間9時許，駕駛遊覽車行經五股區新五路二段時，與剛打完工的21歲范姓騎士發生碰撞，范男撞上遊覽車右前方後當場失去呼吸心跳（翻攝照片／戴上容新北傳真）

家族旅遊遊覽車五股路口撞死21歲男機車騎士 (翻攝照片／戴上容新北傳真)

新北市五股區昨（21日）晚間9時許發生死亡車禍！52歲沈姓駕駛21日晚間9時許，駕駛遊覽車行經五股區新五路二段時，與剛打完工的21歲范姓騎士發生碰撞，范男撞上遊覽車右前方後當場失去呼吸心跳；警消人員到場後將騎士送醫搶救，卻仍不幸於晚間10時30分宣告死亡，警方後續將進一步調查釐清。

據了解，52歲沈姓遊覽車駕駛21日晚間9時許，才剛載完乘客欲返回新莊中央路車廠，途中沿新五路二段往新莊方向行駛，行經蓬萊路口打燈準備右轉時，與同方向行駛、直行的21歲范姓男騎士碰撞，范男撞上遊覽車右前方後重摔在地，警消獲報到場後，范男已無呼吸心跳，立即將人送往林口長庚醫救治，經搶救後，仍宣告不治；經酒測，雙方酒測值為０。

遭撞的范男21日才剛結束打工工作，準備返回學校宿舍，卻於途中發生死亡車禍，目前范男雙親人在大陸，因此由堂姐代為前往警局製作筆錄。

(中時 )