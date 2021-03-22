ADAS先進駕駛輔助系統及自駕車滲透率攀升，帶動車用LiDAR應用逐步增加，砷化鎵磊晶廠—全新(2455)經過多年佈局，目前已打入歐美Tier 1車廠，出貨逐步放量中，隨著車用LiDAR市場起飛，可望成為推升全新營運成長新動能，受惠於5G及WiFi 6等需求強勁，全新董事長陳建良表示，全新已進入新成長期，今年業績可望較去年大幅成長，未來營運將年年成長。

歷經中美貿易戰及新冠肺炎疫情停滯達兩年的全球車市自去年下半年開始復甦，且ADAS逐漸成為中高階車款的標配，加上電動車及自駕車系統需求增溫，帶動LiDAR應用高度成長，全新自2018年開始投入車用LiDAR產品開發，目前已打入歐美Tier 1車廠，並開始小量出貨，搶食車用LiDAR龐大商機。

全新總經理黃朝興表示，全新利用砷化鎵磊晶核心技術，在車用LiDAR佈局很深，無論是發射端或接收端，在感測應用已看到開花結果，由於汽車電子的產品生命週期很長，材料一旦導入客戶很難變更，黏著度很高，車用LiDAR等感測相關光電產品可望與微波產品成為全新未來營運兩大成長支柱。

除車用LiDAR及手機等感測產品出貨逐步放量，由於5G手機比4G手機PA多20%面積，隨著5G手機換機潮顯現，出貨量明顯放大，加上WiFi 6應用日益廣泛，讓全新業績自去年下半年起飛，並可望旺至今年底。

為因應5G、WiFi及LiDAR相關感測市場成長，全新也啟動擴產，除將研發機台轉為量產機台，目前共有52台MOCVD機台，預計年底再增加5到10台的機台，預計明年第1季到第2季初投入量產。

受惠於5G手機及WiFi需求強勁，全新前2月合併營收為5.47億元，年成長28.67%，陳建良表示，今年業績可望較去年大幅成長，獲利將遠優於去年，未來營運將年年成長。

(時報資訊)