陽明(2609)上周五公布亮眼的財報，今天如預期大漲表現，盤中登上漲停價位，長榮(2603)跟進攻頂，開盤一小時爆出了20多萬張大量，成交張數名列台股前三大。而由於陽明、長榮的大漲，萬海(2615)、台航(2617)、立德(3058)、中櫃(2613)、四維航(5608)及航空股都是強攻表現，交投相當熱絡。

陽明上周五公布1月稅後淨利74.8億元，營收、獲利創單月新高，2月營收208.29億元，營收已續創單月新高，預期2月獲利將再優於1月，3月幾乎確定營收繼續上衝機率高，5月開始美國線新年度長約運價翻倍漲，上半年獲利將大賺超過一個資本額。

長榮1月、2月營收同樣連創新高，第1季獲利就可望挑戰10元，萬海3月中開始美國線運力近倍數提升，估計上半年獲利也相當耀眼，上半年將繼續上演大航海時代。

接下來貨櫃三雄將陸續召開法說會，萬海本月23日打頭陣，陽明在3月29日，長榮預計4月1日，可望延續上季榮景，又是爆滿情況。

(時報資訊)