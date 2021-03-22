KY公司近期財務連環爆，金管會主委黃天牧今（22）日表示，開放KY公司回台上市櫃機制有其政策背景，多年來對資本市場有一定程度貢獻，認為此制度仍然正面、但需要進一步精進，將從個案中累積經驗，相關強化監理措施本季就會陸續上路。

黃天牧今日赴立法院財委會，進行「強化上市櫃外國公司（KY公司）之公司治理及監理機制」專題報告。針對近期數家KY公司發生財務業務異常，規畫進一步研議強化公司治理職能，加強外部專家監督職能、監理機關監理強度等相關機制及陸資控管措施。

黃天牧會前受訪時表示，自2008年開放以來，已有76家上市、33家上櫃KY公司，市值達1.6兆元，這109家KY公司過去對資本市場有一定程度的貢獻，現金股利配發了2312億元，將會再觀察過去這一年來，疫情是否對營運地區發展有些影響。

黃天牧認為，資本市場應該是海納百川，除了國內上市櫃公司外，也盡量吸引國外公司回台掛牌，多年來此制度看來應該是正面的。不過，因為是海外營運公司，營運範圍及相關法規主管機關無法直接介入，比較需要靠包括律師、會計師、券商等專業人士居中把關。

黃天牧表示，金管會已從個案經驗中累積經驗，會作一些調整，認為整個制度會繼續精進。同時，對個案公司也非常重視，因為牽涉投資人保護等問題，會從這些個案中累積一些可畫為通案的經驗，希望使此制度能更精進。

按金管會規畫，KY公司的財報簽證強度擬提升至與金融業同等級，即半年報須經會計師「查核簽證」、並經董事會通過及監察人承認，同時要求查核會計師加強查核財報關鍵查核項目。

黃天牧對此表示，會計師強化查核簽證應該第二季就會開始，其他部分包括公司強化資訊公開，券商及會計師等監理機制強化今年都會開始推動。至於查核會計師加強查核財報關鍵查核項目的比重會提高多少，應由證交所及櫃買中心視公司情況而定。

(時報資訊)