針對能源議題，總統蔡英文連日來透過臉書發核四相關圖文，表態自身立場很清楚：核四不會重啟；民進黨更批評，核四是前總統馬英九封存的。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，馬英九對核四態度是從頭到尾都要啟用，唯一的「一軟」，是2014年態度放軟，面對林義雄絕食的壓力，決定封存核四3年，留給後代子孫去決定存廢，反倒是蔡英文對核四立場3變。

黃暐瀚今（22日）在臉書發文表示，核四是否商轉？八月即將公投，這一次不只是以核養綠的意見表態，而是單刀直入，詢問民意，是否願意讓核四「啟封商轉」？從2000年前總統宣布停建核四，到2001年大法官釋憲，重大政策必須經過立院同意，同年立院表決續建，政院從善如流。2006年，當時任職行政院長蘇貞昌、副院長的蔡英文時期，政院增編448億預算「蓋核四」，當時的原能會、經濟部，都是「蓋完核四，當然要用核四」的態度。

黃暐瀚稱，時過境遷，蘇貞昌再次成為院長，卻在國會公然「辯解」，當年是因為藍營立院多數，所以才被迫編列預算。這是混淆視聽，這是轉移焦點。再說一次，2006年的陳水扁政府、蘇貞昌內閣，是「要蓋完核四、也要使用核四」的。

直到2011年日本發生大地震，連帶引發福島核災之後，黃暐瀚指出，台灣國人恐核反核主張日增，當時身為總統參選人與民進黨主席，蔡英文對於自己2006年的「增編448億核四預算」與「交代台電如期如質完工核四」，有一套新的說法，叫做：「核四完工不商轉」；即使是2011年，蔡英文依舊主張「蓋完核四」，理由很簡單，因為當時她還要「選總統」，不想得罪工商業者和選民。

黃暐瀚接著表示，兩年之後，2014年反核大遊行人數來到史上新高，13萬人走上街頭，民進黨前主席林義雄「絕食抗議」，這時蔡英文的態度「三變」，變成「立即停建核四、核四永不商轉」。這兩天看到有很多「知情人士」出來幫蔡英文的增編預算「解釋」，是當年是為了安全，才不得不為。

黃暐瀚反問，那為何蔡英文2014年主張「立刻停建」就不擔心，不蓋完，會危險了呢歷史斑斑可考，不容政客抵賴。蔡英文的3變，擺在眼前，而馬英九的態度，則是從頭到尾支持「建蓋並使用核四」。唯一的「一軟」，是2014年態度放軟，面對林義雄絕食的壓力，決定封存核四三年，留給後代子孫去決定存廢。這是馬英九和蔡英文的「一軟與三變」。

(中時新聞網)