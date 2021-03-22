每年4到6月都是各種環境日旺季，新北市府串聯7局11個單位各項活動，打造「2021新北環境季」系列活動，參加雲仙樂園等9處新北環境教育設施的體驗行程，1處獲得2000點環保綠點，可到超商、量販店兌換環保商品，賺好康也能為環境盡一份心力。

新北市環保局22日舉行活動開跑記者會，環保局指出，4月有地球日、5月是國際生物多樣性日、6月有環境日和海洋日，市府各局處過去以來都有相關活動邀請市民一同參與，為讓民眾一目了然、更有系統地瞭解新北市推動永續發展的過程，推出環境季系列，用「好住、好玩、厚SENSE」三大活動主軸，以多元有趣的方式設計整體活動內容。

​「好住」共有12項活動，包含新北市各類環境復原宣導、教育推廣等，如新北偵水志工招募、號召清除路邊小廣告的「集撕廣益」、海洋月系列活動等，結合政府和民眾的力量，使新北市成為民眾、動植物宜居的好所在。

最受期待的「好玩」，則是以「環遊新北就醬玩」號召市民朋友至新北市9處環境教育設施場所參與環境季專屬遊程，包括豐富多元的生態、文化及DIY體驗，新北市環保局還準備上千萬環保綠點，參與一處活動可拿2000點，兩處直接送5000點，點數可到超商與量販店兌換商品，邀請民眾來搶好康。

​「厚SENSE」則協同各團體機構辦理多項環境教育活動，內容包括與民間團體辦理的環境教育推廣、溼地故事館特展及低碳推廣課程等，希望提升民眾環境素養、將環保精神於日常生活中落實。

新北市副市長劉和然表示，過去各局處各自舉辦活動，可能彼此受眾不同，這次整合成一個環境季，不僅可以節省預算，更能達到1＋1大於2的效果，邀請所有市民一起參與。

(中時 )